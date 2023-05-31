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Кадиров пообіцяв помститися Україні за атаку на Москву. Данілов нагадав йому, кому насправді треба мститися

Олексій Данілов. Фото: Facebook-сторінка секретаря РНБО
Олексій Данілов. Фото: Facebook-сторінка секретаря РНБО

Голові Чечні Рамзану Кадирову варто мститися президенту Росії Володимиру Путіну, а не погрожувати Україні через атаку дронів на Москву.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці 30 травня росіяни масово почали скаржитися на вибухи внаслідок атаки дронів. Екстрені служби стверджували про пошкодження фасаду й вікон у трьох багатоповерхівках Москви. Також вибухи пролунали в кількох населених пунктах у Підмосков'ї.

Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, атака дронів на Москву і Підмосковʼя – це "протест безпілотників". 

Кадиров звинуватив в атаці Київ та заявив, що скоро покаже Україні, "що таке помста в повному розумінні слова".

Автор:
Ніна Комащенко