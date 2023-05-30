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Політика
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"Безпілотники протестують". В Офісі президента прокоментували атаку дронів на Москву

Михайло Подоляк
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента

Атака дронів на Москву і Підмосковʼя, яка сталася вранці 30 травня, – це "протест безпілотників". Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, в РФ повернулися апарати, якими російські окупанти хотіли атакувати українців.

"Безпілотники протестують, відмовляючись атакувати мирних громадян України, і повертаються з вибуховим протестом до авторів російського "повітряного терору", що окопалися в Москві… Навіть штучний інтелект вже розумніший і далекоглядніший за військово-політичне керівництво РФ", – написав Подоляк.

Нагадаємо, вранці 30 травня росіяни масово почали скаржитися на вибухи внаслідок атаки дронів. Екстрені служби стверджували про пошкодження фасаду й вікон у трьох багатоповерхівках Москви. Також вибухи пролунали в кількох населених пунктах у Підмосков'ї.

Вночі росіяни здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, дрони-камікадзе Shahed-136/131 були запущені з кількох напрямків. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 апарата. Українські захисники збили 29 дронів.

Як повідомляли в Київській міській військовій адміністрації, понад 20 безпілотників окупантів було знищено в повітряному просторі столиці. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах Києва. Одна людина загинула, ще кілька постраждали. Травмовані були й у Київській області.

Автор:
Артем Ющенко