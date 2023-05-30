"Беспилотники протестуют". В Офисе президента прокомментировали атаку дронов на Москву

Атака дронов на Москву и Подмосковье, произошедшая утром 30 мая, – это "протест беспилотников". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в РФ вернулись аппараты, которыми российские оккупанты хотели атаковать украинцев.

"Беспилотники протестуют, отказываясь атаковать мирных граждан Украины, и возвращаются со взрывным протестом к авторам российского "воздушного террора", которые окопались в Москве… Даже искусственный интеллект уже умнее и дальновиднее военно-политического руководства РФ", – написал Подоляк.

Напомним, утром 30 мая россияне массово начали жаловаться на взрывы в результате атаки дронов. Экстренные службы утверждали о повреждении фасада и окон в трех многоэтажках Москвы. Также взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах в Подмосковье.

Ночью россияне совершили очередную массированную атаку беспилотниками по Украине.

По данным Воздушных Сил ВСУ, дроны-камикадзе Shahed-136/131 были запущены с нескольких направлений. В целом с севера и юга зафиксированы пуски 31 аппарата. Украинские защитники сбили 29 дронов.

Как сообщали в Киевской городской военной администрации, более 20 беспилотников оккупантов были уничтожены в воздушном пространстве столицы. Обломки сбитых вражеских целей нанесли разрушения в разных районах Киева. Один человек погиб, еще несколько пострадали. Травмированные были и в Киевской области.