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Над Киевом уничтожили более 20 дронов: из-за обломков возник пожар в многоэтажке, погиб человек (ФОТО)
В ночь на 30 мая армия страны-агрессора РФ совершила очередную атаку на Киев. Обломки сбитых вражеских целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Один человек погиб.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Там напоминают, что за последние 24 часа враг совершил уже три нападения на столицу.
Воздушная атака, 17-я с начала месяца, была предварительно осуществлена исключительно баражирующими боеприпасами «Shahed».Подписывайтесь на наш YouTube канал
Нападение было в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась почти 3 часа.
По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников окупантов.
По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.
Так, в Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Один человек погиб, 7 получили ранения разной степени тяжести. Также еще один жилой дом поврежден.
Всего в Голосеевском районе госпитализировали 4 пострадавших. Трем медики оказали помощь на месте.
В Печерском районе обломками повредило автомобили.
В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.
В Днепровском районе горящие обломки рухнули на зеленую зону.
В Подольском районе зафиксировали возгорание в жилом доме. Информация о пострадавших пока не поступала.
В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.
"На всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные обновляются и уточняются постоянно", - подчеркнули в КМВА.
Напомним, российские оккупанты в первой половине дня 29 мая совершили очередную ракетную атаку на Киев. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.
А ночью 29 мая враг совершил массированную атаку по Украине. Оккупанты выпустили до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов.
В частности, в Киеве в Подольском районе обломки пробили крышу жилого дома, возник пожар. Также падение обломков было зафиксировано в Святошинском районе.