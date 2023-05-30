Над Киевом уничтожили более 20 дронов: из-за обломков возник пожар в многоэтажке, погиб человек (ФОТО)

В ночь на 30 мая армия страны-агрессора РФ совершила очередную атаку на Киев. Обломки сбитых вражеских целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Один человек погиб.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Там напоминают, что за последние 24 часа враг совершил уже три нападения на столицу.

Воздушная атака, 17-я с начала месяца, была предварительно осуществлена исключительно баражирующими боеприпасами «Shahed».

Нападение было в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась почти 3 часа.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников окупантов.

По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

Так, в Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Один человек погиб, 7 получили ранения разной степени тяжести. Также еще один жилой дом поврежден.

Всего в Голосеевском районе госпитализировали 4 пострадавших. Трем медики оказали помощь на месте.

В Печерском районе обломками повредило автомобили.

В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

В Днепровском районе горящие обломки рухнули на зеленую зону.

В Подольском районе зафиксировали возгорание в жилом доме. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.

"На всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные обновляются и уточняются постоянно", - подчеркнули в КМВА.

Напомним, российские оккупанты в первой половине дня 29 мая совершили очередную ракетную атаку на Киев. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

А ночью 29 мая враг совершил массированную атаку по Украине. Оккупанты выпустили до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов.

В частности, в Киеве в Подольском районе обломки пробили крышу жилого дома, возник пожар. Также падение обломков было зафиксировано в Святошинском районе.