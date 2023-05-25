Атака дронов на Кремль. США считают, что к удару причастна Украина, – NYT

Американские чиновники считают, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая, вероятно, организовало одно из специальных военных или разведывательных подразделений Украины. Об этом пишет The New York Times.

По данным СМИ, соответствующая информация разведывательных служб США частично базируется на перехваченных сообщениях, в которых российские чиновники обвиняли в атаке Украину, и на других коммуникациях, где уже украинские официальные лица заявляли, что считают свою страну ответственной за удар.

При этом в Штатах имеют низкий уровень уверенности, что украинское правительство прямо санкционировало атаку беспилотников. Но это потому, что разведывательные службы пока не имеют конкретных доказательств того, какие члены правительства, украинские подразделения или оперативники были привлечены.

Пока неизвестно, знал ли об операции президент Украины Владимир Зеленский или его высокопоставленные должностные лица. Некоторые источники NYT считают, что глава государства не знал о готовящемся ударе.

Как пишет издание, первоначально ряд официальных лиц США рассматривал возможность того, что атаку на Кремль могла осуществить российская власть, чтобы предоставить Москве повод для эскалации войны. Однако они изменили свое мнение после получения перехваченных сообщений, согласно которым российские чиновники были удивлены вторжением дронов и обвинили Украину.

Считается, что два беспилотника были запущены с небольшого расстояния – с территории Москвы или вблизи нее. Дроны обладали ограниченным зарядом взрывчатки: это свидетельствует о том, что атака имела больше шоковую ценность, чем реальную угрозу.

Также американские чиновники говорят о причастности украинцев к убийству дочери российского пропагандиста Александра Дугина, убийству российского военного блоггера Владлена Татарского и ряду атак в российских приграничных городах, последняя из которых касается событий в Белгородской области.

Напомним, Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая с помощью беспилотников. Днем в сети появились видео, как дрон атакует купол Сенатского дворца и пылает огонь. Российские власти заявили, что расценивают это как спланированную террористическую акцию и покушение на диктатора Владимира Путина.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что у Украины нет информации об ударе, а сам инцидент может быть нагнетанием ситуации перед 9 мая. А советник руководителя ОП Михаил Подоляк высказался, что атака может свидетельствовать о подготовке Россией масштабного террористического акта.

Позже появилась и реакция президента Владимира Зеленского. Он сказал, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что событие могло быть инсценировкой. Эксперты указали, что способность двух беспилотников пробить несколько уровней противовоздушной обороны крайне маловероятна. Позже об инсценировке заявил и Михаил Подоляк.

А глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что американские разведывательные службы не имеют достаточно информации, чтобы подтвердить причастность Украины к атаке.