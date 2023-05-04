Атака дронов на Кремль. Россия могла инсценировать нападение, чтобы мобилизовать общество, – ISW

Россия, вероятно, инсценировала атаку дронов на Кремль, пытаясь довести войну до внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 3 мая 2023 года.

Как отметили в ISW, несколько признаков свидетельствуют о том, что нападение было произведено внутренними силами и его организовали целенаправленно. Российские власти ранее приняли меры для усиления возможностей противовоздушной обороны, в частности, в пределах самой Москвы. Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько уровней ПВО, после чего взорваться или быть сбитыми "просто над сердцем Кремля" и так хорошо сняты камерой.

Аналитики также обращают внимание, что геолокационные изображения за январь 2023 года показывали размещение систем "Панцирь" возле Москвы для создания противовоздушной обороны вокруг города. А удар по столь важной цели, как кремлевский Сенатский дворец, был бы значительным замешательством для России.

"Немедленная, согласованная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было подготовлено внутри страны таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивают его замешательство. Кремль немедленно обвинил Украину в проведении теракта, и российские официальные ответы быстро сплотились вокруг этого. Если бы атака беспилотников не была погдотовлена внутренне, это было бы неожиданностью. Вполне вероятно, что официальный ответ России изначально был бы гораздо более неорганизованным", - говорится в отчете.

В ISW добавляют, что Россия могла устроить атаку с приближением 9 мая, чтобы представить войну экзистенциальной для внутренней аудитории. Кремль может использовать удар, чтобы оправдать отмену или дальнейшее ограничение празднования, что, вероятно, усилило бы информационные усилия, которые изображают войну в Украине как прямую угрозу соблюдению Россией уважаемых исторических событий.

Другие ключевые выводы ISW по итогам 3 мая: