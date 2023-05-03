"Россия готовит масштабный теракт": В Офисе президента прокомментировали атаку дронов на Кремль

У Украины нет информации о ночной атаке беспилотников на Кремль, а сам инцидент может быть нагнетанием ситуации перед 9 мая. Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде".

"Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт – это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета в очередь на вокзале в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно – нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", – высказался он.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что этот инцидент свидетельствует о подготовке теракта самими россиянами.

"Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А затем демонстрирует "дроны над Кремлем", – написал чиновник.

Он отметил, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты в РФ, ведь это не решает никакой военной задачи, но дает стране-агрессору основания оправдать свои атаки по гражданским. Кроме того, в Украине с интересом наблюдают за казусами и эксцессами в разных уголках России.

"Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом воинторге... Потому что потеря силового контроля над страной со стороны клана Путина очевидна. Но, с другой стороны, Россия постоянно говорила о своем тотальном контроле над воздухом. Одним словом, что-то в РФ происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем", – высказался советник главы ОП.

Напомним, Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая с помощью беспилотников. В сети появились видео, как дрон атакует купол одного из зданий и горит огонь. Российские власти заявили, что расценивают атаку как спланированную террористическую акцию и покушение на диктатора Владимира Путина.