"Росія готує масштабний теракт": В Офісі президента прокоментували атаку дронів на Кремль

Україна не має інформації про нічну атаку безпілотників на Кремль, а сам інцидент може бути нагнітанням ситуації перед 9 травня. Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді".

"Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт – це зруйновані під‘їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета у чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь – нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників", – висловився він.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що цей інцидент свідчить про підготовку теракту самими росіянами.

"Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", – написав чиновник.

Він зазначив, що Україна веде виключно оборонну війну й не атакує об‘єкти в РФ, адже це не вирішує жодної воєнної задачі, але дає країні-агресорці підстави виправдати свої атаки по цивільних. Крім того, в Україні з цікавістю спостерігають за казусами та ексцесами в різних куточках Росії.

"Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об‘єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу... Бо втрата силового контролю над країною з боку клану Путіна очевидна. Але ж, з іншого боку, Росія постійно говорила про свій тотальний контроль над повітрям. Одним словом, щось в РФ відбувається, але точно без дронів України над Кремлем", – висловився радник голови ОП.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю в ніч на 3 травня за допомогою безпілотників. У мережі зʼявилися відео, як дрон атакує купол однієї з будівель і палає вогонь. Російська влада заявила, що розцінює атаку як сплановану терористичну акцію та замах на диктатора Володимира Путіна.