Через вибухи в Криму окупанти відвели кораблі на територію Росії

На сьогоднішній день ворог перемістив більшість бойових кораблів з Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.

На території Криму російські окупанти бояться зміцнених позицій українських партизанів. Їхня активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження, розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький

"Ми бачимо, що росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об’єкти зараз потужно охороняються, окупанти обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак", — повідомив він.

За словами Скібіцького, ще до осені минулого року окупанти не приділяли обороні Криму великої уваги. Однак після того, як ЗСУ змогли деокупувати Харківщину і Херсонщину, а також почали завдавати удари по військових об’єктах на території окупованого півострова, окупанти почали зводити укріплення і зміцнювати узбережжя тощо.

За словами Скібіцького, звільнення Криму залежатиме від від того, яким буде моральний стан російських військовослужбовців. Якщо вони будуть в паніці, то можливий "жест доброї волі". Проте це малоймовірно, оскільки росіяни вважають Крим останньою фортецею і будуть намагатися захищати півострів до кінця.

Нагадаємо, представник ГУР МО України Андрій Черняк також вважає, що доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий "кримський жест доброї волі.