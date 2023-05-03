Из-за взрывов в Крыму оккупанты отвели корабли на территорию России

На сегодняшний день враг переместил большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию РФ, в том числе в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.

На территории Крыма российские оккупанты боятся укрепленных позиций украинских партизан. Их активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян удручающее впечатление, рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий

"Мы видим, что россияне боятся. Та же база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защитить от любых атак", — сообщил он.

По словам Скибицкого, еще до осени прошлого года оккупанты не уделяли обороне Крыма большое внимание. Однако после того, как ВСУ смогли деоккупировать Харьковщину и Херсонщину, а также начали наносить удары по военным объектам на территории оккупированного полуострова, оккупанты начали возводить укрепления и укреплять побережье и т.д.

По словам Скибицкого, освобождение Крыма будет зависеть от того, каким будет моральное состояние российских военнослужащих. Если они будут в панике, то возможен жест доброй воли. Однако это маловероятно, поскольку россияне считают Крым последней крепостью и постараются защищать полуостров до конца.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк также считает, что пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Врага нужно отрезать от Крыма — сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли".