Взрывы в Джанкое повредили узловую станцию, которую использовали россияне для опрокидывания оружия

По данным украинской разведки, вчерашние взрывы в городе Джанкой на севере оккупированного Крыма уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр", транспортировавшиеся по железной дороге.

Из-за этого была повреждена узловая железнодорожная станция, через которую оккупанты переплавляли оружие на оккупированные южные территории Украины, сообщила в эфире Радио Свобода руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отмечала, что на месте взрыва суетятся русские и не знают, что им делать. Среди крымских чиновников уже распространяется жалоба. Несмотря на это, оккупанты будут стараться как можно быстрее отремонтировать станцию.

"Пока использование невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать. Но мы понимаем, что они будут стараться как можно быстрее восстановить то, что повреждено" , потому что непосредственно железнодорожное сообщение - это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Усилия подтягивать им потребуется. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были тщетными", - сказала Гуменюк.

По ее словам, эта атака является одним из элементов плана, за которым будут следовать более активные действия.

"Враг в Крыму был поражен тем, что мы все же туда двинемся и будем продолжать это свое движение, мы не остановимся и намерены остановиться только на границах 1991 года. Атака по узловой станции – это один из элементов нашего плана, который предшествует тем самым активным действиям, которых все очень ждут", – сказала спикер.

Напомним, что вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Тогда в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр", предназначенных для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота.