Дело в логистике. В Генштабе ВСУ назвали цель взрывов в Джанкое

Взрыв российских ракет "Калибр" в Джанкое не помешает российским захватчикам поставлять оружие своему флоту, однако должен навредить обеспечению врага на временно оккупированных южанах территориях Украины. Об этом заявил врио начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

По его словам, для поставки вражеских боеприпасов в Крым есть и другие железнодорожные узлы, в частности, в Симферополе. Однако взрывы в Джанкое должны были нарушить перемещение оружия окупантов в Запорожскую и Херсонскую области.

"Джанкой является одним из узлов, который на ветке железнодорожного пути, который идет в Мелитополь или Херсон. Одна из целей такого огневого поражения – именно полностью остановить или помешать логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории", – сказал Баранов.

Напомним, что вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Тогда в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр", которые предназначены для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота.