В Джанкое прозвучали взрывы: украинская разведка заявила об уничтожении ракет "Калибр" (ВИДЕО)

Во временно оккупированном Джанкое вечером 20 марта прозвучали взрывы, сообщил Telegram-канал "Крым. Реалии". Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины отметила , что взрыв уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр".

В ГУР проинформировали, что вражеские снаряды были уничтожены во время их транспортировки по железной дороге.

Эти ракеты предназначены для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия составляет более 2500 км по наземным целям и 375 км – по морским.

"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - добавили в разведке.

Как пишут в соцсетях, в Джанкое были слышны беспилотники. Похожие звуки есть и на видеозаписях момента взрыва.

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В то же время псевдоглава Крыма Сергей Аксенов сообщил об "отработке ПВО" в районе Джанкоя. По его словам, "обломки повредили домовладение и магазин, один человек ранен".