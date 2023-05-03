У Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю (ВИДЕО)

Россия обвинила Украину в том, что в ночь на 3 мая она пыталась с помощью беспилотников нанести удар по Кремлю.

Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что в пресс-службе лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина утверждают, что ночью 3 мая была предпринята попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлю.

Пропагандисты сообщают, что беспилотные летательные аппараты были нацелены на Кремль.

Но вроде бы благодаря ПВО дроны были выведены из строя. В результате их падения и разлета обломков пострадавших и материального ущерба нет.

В Кремле отметили, что расценивают атаку как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина.

Там добавили, что диктатор, к большому сожалению, не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.