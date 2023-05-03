ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Происшествия
Дата публикации

У Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю (ВИДЕО)

У Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю (ВИДЕО)
В Кремле заявили, что их атаковали беспилотниками, но все в порядке, а Путин не пострадал

Россия обвинила Украину в том, что в ночь на 3 мая она пыталась с помощью беспилотников нанести удар по Кремлю.

Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что в пресс-службе лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина утверждают, что ночью 3 мая была предпринята попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлю.

Пропагандисты сообщают, что беспилотные летательные аппараты были нацелены на Кремль.

Но вроде бы благодаря ПВО дроны были выведены из строя. В результате их падения и разлета обломков пострадавших и материального ущерба нет.

В Кремле отметили, что расценивают атаку как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина.

Там добавили, что диктатор, к большому сожалению, не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

Автор:
Светлана Манько