Атака дронів на Кремль. Росія могла інсценувати напад, щоб мобілізувати суспільство, – ISW

Росія, ймовірно, інсценувала атаку дронів на Кремль, намагаючись довести війну до внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 3 травня 2023 року.

Як зазначили в ISW, кілька ознак свідчать про те, що напад було проведено внутрішніми силами і його організували цілеспрямовано. Російська влада раніше вжила заходів для посилення можливостей протиповітряної оборони, зокрема, в межах самої Москви. Тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька рівнів ППО, після чого підірватися або бути збитими "просто над серцем Кремля" та так добре зняті камерою.

Аналітики також звертають увагу, що геолокаційні зображення за січень 2023 року показували розміщення систем "Панцир" біля Москви для створення протиповітряної оборони навколо міста. А удар по такій важливій цілі, як кремлівський Сенатський палац, був би значним збентеженням для Росії.

"Негайна, узгоджена та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад було підготовлено всередині країни таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважують його збентеження. Кремль негайно звинуватив Україну в проведенні теракту, і російські офіційні відповіді швидко згуртувалися навколо цього звинувачення. Якби атака безпілотників не була підготовлена внутрішньо, це було б несподіванкою. Цілком ймовірно, що офіційна відповідь Росії спочатку була б набагато більш неорганізованою", – йдеться в звіті.

У ISW додають, що Росія могла влаштувати атаку з наближенням 9 травня, щоб представити війну екзистенційною для внутрішньої аудиторії. Кремль може використати удар, щоб виправдати скасування або подальше обмеження святкування, що, ймовірно, посилило б інформаційні зусилля, які зображують війну в Україні як пряму загрозу дотриманню Росією шанованих історичних подій.

Інші ключові висновки ISW за підсумками 3 травня: