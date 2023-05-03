США з'ясовують, хто віддав наказ про "атаку на Кремль"

Адміністрація президента США Джозефа Байдена не мала напередодні інформацію про загрозу атаки безпілотників на Кремль, водночас американські високопосадовці рекомендують бути обережними, коли йдеться про заяви Москви.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в Білому домі.

В адміністрації Байдена продовжують з'ясовувати, хто саме організував операцію, яка призвела до вибухів в районі Кремля. Розглядається декілька варіантів, зокрема, не виключають і участь Києва, хоча доказів цієї теорії немає, а в Офісі Президента України заявили, що українська сторона не має ніякого відношення до подій на території РФ.

Ще одна версія — вибухи спричинені діями самої Росії, що також вважає ймовірним українська сторона.

"Якщо це була Україна, то ми не мали попередньої інформації. Ми розглядаємо звіт, але не можемо підтвердити його або підтвердити його достовірність", — розповіли джерела видання.

Зазначимо, що в ОП також допускають, що Росія готує масштабний терористичний акт.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю в ніч на 3 травня за допомогою БПЛА. У мережі зʼявилися відео, на якому дрон атакує купол однієї з будівель, після цього відразу спалахує вогонь.