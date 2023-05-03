"Мабуть, НЛО": в Повітряних силах прокоментували атаку дронів на Кремль

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував атаку дронів на московський Кремль. Він висловив сумнів щодо її ефективності.

Про це Ігнат сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"З першого погляду сказати, що це було – «мабуть НЛО». Не можу сказати прямо, що це відбувалося й наскільки ефективно. Там прапор видно, він навіть не похитнувся, і жодних наслідків немає", - сказав Ігнат.

Він припустив, що таким чином Росія намагається продемонструвати, що є ескалація з боку України, додавши, що це його особиста думка, а не позиція Повітряних сил.

Ігнат нагадав, що Росія часто вдавалася до подібних методів, брехала, наприклад, розповідаючи, що ЗСУ ракетами б’є по своїх житлових будинках.

"Тут саме такий варіант. Над самим центром відбуваються такі дивні речі – для мене як мінімум дивно. Можливо, слід очікувати провокацій", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про нічну атаку безпілотників на Кремль, а сам інцидент може бути нагнітанням ситуації перед 9 травня.

Раніше Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю в ніч на 3 травня за допомогою безпілотників. У мережі зʼявилися відео, як дрон атакує купол Сенатського палацу, де знаходиться робоча резиденція президента Росії, і палає вогонь. Російська влада заявила, що розцінює атаку як сплановану терористичну акцію та замах на диктатора Володимира Путіна.