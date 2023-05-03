"Мабуть, НЛО": в Воздушных силах прокомментировали атаку дронов на Кремль

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал атаку дронов на московский Кремль. Он выразил сомнение в ее эффективности.

Об этом Игнат сказал в эфире "Радио Свобода".

"С первого взгляда сказать, "що це було - мабуть, НЛО". Не могу сказать прямо, что это происходило и насколько эффективно. Там флаг виден, он даже не пошатнулся, и никаких последствий нет", - сказал Игнат.

Он предположил, что таким образом Россия пытается продемонстрировать, что эскалация со стороны Украины, добавив, что это его личное мнение, а не позиция Воздушных сил.

Игнат напомнил, что Россия часто прибегала к подобным методам, лгала, например, рассказывая, что ВСУ ракетами бьет по своим жилым домам.

"Здесь именно такой вариант. Над самым центром происходят такие странные вещи – для меня как минимум странно. Возможно, следует ожидать провокаций", - подытожил Игнат.

Напомним, спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у Украины нет информации о ночной атаке беспилотников на Кремль, а сам инцидент может быть нагнетанием ситуации перед 9 мая.

Ранее Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая с помощью беспилотников. В сети появились видео, как дрон атакует купол Сенатского дворца, где находится рабочая резиденция президента России, и горит огонь. Российские власти заявили, что расценивают атаку как спланированную террористическую акцию и покушение на диктатора Владимира Путина.