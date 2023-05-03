США выясняют, кто отдал приказ об "атаке на Кремль"

Администрация президента США Джозефа Байдена не имела накануне информацию об угрозе атаки беспилотников на Кремль, в то же время американские чиновники рекомендуют быть осторожными, когда речь идет о заявлениях Москвы.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

В администрации Байдена продолжают выяснять, кто именно организовал операцию, приведшую к взрывам в районе Кремля. Рассматривается несколько вариантов, в частности не исключают и участие Киева, хотя доказательств этой теории нет, а в Офисе Президента Украины заявили, что украинская сторона не имеет никакого отношения к событиям на территории РФ.

Еще одна версия — взрывы, вызванные действиями самой России, что также считает вероятным украинская сторона.

"Если это была Украина, то у нас не было предварительной информации. Мы рассматриваем отчет, но не можем подтвердить его или подтвердить его достоверность", — рассказали источники издания.

Отметим, что в ОП также допускают, что Россия готовит масштабный террористический акт.

Напомним, Россия обвинила Украину в "попытке нанести удар по Кремлю" в ночь на 3 мая с помощью БПЛА. В сети появились видео, на котором дрон атакует купол одного из зданий, после чего сразу загорается огонь.