У Києві евакуюють пацієнтів двох лікарень через загрозу удару російської армії

Місто терміново евакуює пацієнтів двох лікарень, одна з яких – дитяча, у зв'язку із загрозою удару ворога по цих медичних закладах.

Про це повідомили у Київській міській раді.

Зазначається, що у Києві розпочалася термінова евакуація двох лікарень, одна з яких — дитяча, розташованих на вулиці Богатирській.

"Це пов'язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначають, що це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.

"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить все можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків у інші медзаклади столиці", - пояснили у міськраді.

Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Пізніше у мережі опублікували відео, через яке почали евакуацію лікарень.

Нагадаємо, у квітні українській розвідці стало відомо, що російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції – ще однієї операції під "фальшивим прапором".

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