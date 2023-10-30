Скільки пошкоджених Росією медзакладів вже вдалося відновити

В Україні повністю відновлені 411 обʼєктів медичних закладів, пошкоджених унаслідок повномасштабного вторгнення російських військ, ще 412 об’єктів відновлені частково.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни російська армія продовжує систематично та жорстоко знищувати українські медзаклади. Зокрема, ворог атакує та нищить лікарні, пологові, амбулаторії тощо.

Загалом росіяни пошкодили 1455 обʼєктів медзакладів, ще 190 були зруйновані вщент.

Як повідомляють у МОЗ, найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

Також від початку війни ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищив 253 автомобілі та захопив 125 автівок "екстренки".

"Попри це в Україні тривають роботи з відновлення медичних закладів, які були пошкоджені ворогом. У першу чергу йдеться про обʼєкти на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень", - зауважують у МОЗ.

Так, за понад 20 місяців війни у різних регіонах України вже повністю відновлено 411 обʼєктів медзакладів та ще 412 об’єктів медзакладів відновлено частково.

Найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині, Чернігівщині та Житомирщині.

"Відновлення медичної інфраструктури є пріоритетом для Міністерства охорони здоровʼя. Саме тому роботи з відбудови триватимуть й надалі. МОЗ разом із партнерами продовжують працювати задля відбудови українських медзакладів та створювати умови, щоб наші лікарі попри війну могли повноцінно працювати та надавати потрібну медичну допомогу пацієнтам", - наголосили у відомстві.

Зауважимо, у травні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила 1000-ну атаку на медичну систему України з моменту повномаштабного вторгнення РФ. Це – найбільша кількість атак, яку ВООЗ коли-небудь реєструвала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації.

Ці атаки забрали щонайменше 101 життя, включаючи медичних працівників та пацієнтів, поранення отримали значно більше людей.