В рамках глобального проєкту МОЗ з розбудови системи реабілітації в Україні створять 6 спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня.

Про це 22 серпня повідомила пресслужба уряду.

Фактично опорні реабілітаційні медзаклади охоплять:

пацієнтів із травмами спинного мозку;

людей, які потребуватимуть психологічного відновлення;

людей із важкою нейротравмою;

пацієнтів, які потребують складної скелетної реабілітації;

людей, яким потрібна складна реабілітація у разі ампутацій.

Проєкт передбачає формування близько 7 800 ліжко-місць для пацієнтів із травмами, хворобами та пораненнями, які потребують процесу активного відновлення. Програма розвитку реабілітації основана на ізраїльському досвіді: враховує як потреби цивільних, так і потреби військових.

Впродовж 2023-2024 років за фінансової підтримки Світового банку мають завершити повноцінне створення реабілітаційної мережі.

Наразі розбудовується низка реабілітаційних відділень на базі спроможної мережі медзакладів. Після завершення проєктів кожна кластерна та надкластерна лікарня обов’язково матиме у складі власне стаціонарне реабілітаційне відділення.

"Неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення працюватимуть у 136 кластерних та надкластерних медзакладах, які увійшли до спроможної мережі. В кожному з таких медичних закладів розташовуватиметься від 30 до 60 реабілітаційних ліжок. Загалом в межах країни йдеться про понад 5 250 ліжок. Це дозволить щорічно надавати якісні та безоплатні послуги з активної і доказової реабілітації для щонайменше 126 тисяч пацієнтів", — резюмували в уряді.

Нагадаємо, з липня працює сучасне відділення фізичної реабілітації медичної мережі “Добробут” у лікувально-діагностичному центрі. Команда нового реабілітаційного відділення займається відновленням після травм та операцій на опорно-руховому апараті, лікуванням захворювань опорно-рухового апарату та больових синдромів, реабілітацією спортсменів, відновленням після бойових травм, корекцією порушень постави.