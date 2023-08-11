Двоє військових отримали біонічні руки Esper Bionics від «Фундації Течія»

Сучасні біонічні протези рук отримали Віктор та Сергій – військові, які давали відсіч окупантам в найгарячіших точках фронту. Це результат партнерства ініціативи Esper for Ukraine від Esper Bionics та проєкту «Нестримні» від ГО «Фундація Течія»

Esper Bionics виготовила протези, а «Фундація Течія» профінансувала їх та покрила супутні витрати, повідомляє сайт організації. Сума допомоги для двох військових – майже 1 млн грн.

Віктор Кутузакий родом із Одеси, понад 15 років живе у Львові та Бродах. Він – кадровий військовий, брав участь в АТО, а після повномасштабного вторгнення став кулеметником 46-го окремого стрілецького батальйону. У травні 2022 року, коли точилися запеклі бої за Сєвєродонецьк і Попасну, підрозділ Віктора обороняв позиції біля Комишувахи Луганської області.

Відбиваючи атаку росіян, Віктор отримав важке поранення: уламок ворожої міни відсік бійцю праву кисть і стопу, а також пальці на лівій нозі. Побратими евакуювали військового, медики зробили все можливе, щоб врятувати йому життя. Кілька місяців Віктор був у госпіталях і на реабілітації. Протез нижньої кінцівки надала держава. Біонічний протез верхньої кінцівки розробила компанія Esper Bionics, а профінансувала «Фундація Течія». Нині Віктор Кутузакий проходить службу в тилу та звикає до нової кіберруки.

Сергій з Київщини (прізвище попросив не вказувати) долучився до лав ЗСУ одразу після звільнення області. Потрапив у 81-шу окрему аеромобільну бригаду. З травня 2022 року воював на Сході, зокрема його підрозділ тримав важкі позиції в так званому «Шервудському лісі» в околицях села Богородичне на стику Донецької та Харківської областей.

16 серпня росіяни влаштували черговий обстріл касетними боєприпасами району села Долина, де ніс службу Сергій. Військовий втратив ліву руку, отримав контузії, численні важкі уламкові поранення й деякий час не міг бачити одним оком. Після тривалого лікування та реабілітації отримав від держави механічний протез верхньої кінцівки. Влітку 2023 року завдяки співпраці Esper Bionics і «Фундації Течія» Сергію встановили біонічний протез лівої руки. Десантник має за мету повернутися на фронт.

«Ми розуміємо, що не зможемо допомогти усім, тому для нашого проєкту з протезування «Нестримні» обрали пріоритет – військовослужбовці, які з різних причин не можуть отримати високотехнологічні протези від держави. Віктор та Сергій уже відточують майстерність керування біонічною рукою і обоє продовжуватимуть службу в ЗСУ, щоб допомагати наближати перемогу України», – коментує Олег Крот, президент ГО «Фундація Течія» та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Біонічні протези верхніх кінцівок Esper Hand зчитують сигнали з вцілілих мʼязів руки і перетворюють їх на команди. Протез постійно самонавчається і адаптується до звичок користувача за допомогою машинного навчання. Esper Hand має пʼять рухомих пальців, анатомічний дизайн та максимально наближену до біологічної руки вагу. Все це дозволяє виконувати задачі, що вимагають дрібної моторики.

«Ми разом з відповідальним бізнесом співфінансуємо протезування українців, які втратили кінцівки внаслідок війни. З допомогою Esper Hand ми повертаємо людям працездатність, якісний побут та соціалізацію. Додатковий бонус – це наша сервісна та інженерна команди, які обслуговують протез і консультують користувачів безпосередньо в Україні», – пояснює Богдан Діордіца, менеджер проєкту Esper for Ukraine компанії Esper Bionics.

Українці, яким потрібен біонічний протез руки, можуть заповнити форму на сайті Esper for Ukraine. Після цього представник компанії проконсультує щодо подальших дій.

Нагадаємо, у квітні 2023 року «Фундація Течія» профінансувала сучасний протез нижньої кінцівки для Максима Іванченка, кадрового офіцера ЗСУ, який був прикомандирований до окремої танкової роти зі Львівщини.