В рамках глобального проекта Минздрава по развитию системы реабилитации в Украине создадут 6 специализированных реабилитационных медучреждений национального уровня.

Об этом 22 августа сообщила пресс-служба правительства.

Фактически опорные реабилитационные медучреждения охватят:

пациентов с травмами спинного мозга;

людей, нуждающихся в психологическом восстановлении;

людей с тяжелой нейротравмой;

пациентов, нуждающихся в сложной скелетной реабилитации;

людей, нуждающихся в сложной реабилитации в случае ампутаций.

Проект предусматривает формирование около 7 800 койко-мест для пациентов с травмами, болезнями и ранениями, нуждающихся в процессе активного восстановления. Программа развития реабилитации основана на израильском опыте: учитывает как нужды гражданских, так и военных.

В течение 2023-2024 годов при финансовой поддержке Всемирного банка планируют завершить полноценное создание реабилитационной сети.

В настоящее время развивается ряд реабилитационных отделений на базе сети медучреждений. После завершения проектов каждая кластерная и сверхкластерная больница обязательно будет иметь в составе собственное стационарное реабилитационное отделение.

"Неспециализированные стационарные реабилитационные отделения будут работать в 136 кластерных и сверхкластерных медучреждениях, вошедших в состоятельную сеть. В каждом из таких медицинских учреждений будет располагаться от 30 до 60 реабилитационных коек. Всего в пределах страны речь идет о более чем 5 250 коек. Это позволит ежегодно предоставлять качественные и безвозмездные услуги по активной и доказательной реабилитации как минимум для 126 тысяч пациентов", — резюмировали в правительстве.

Напомним, с июля работает современное отделение физической реабилитации медицинской сети "Добробут" в лечебно-диагностическом центре. Команда нового реабилитационного отделения занимается восстановлением после травм и операций на опорно-двигательном аппарате, лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и болевых синдромов, реабилитацией спортсменов, восстановлением после боевых травм, коррекцией нарушений осанки.