“Добробут” запускає відділення реабілітації та безоплатну програму лікування для військових

Від 3 липня починає свою роботу сучасне відділення фізичної реабілітації медичної мережі “Добробут” у лікувально-діагностичному центрі за адресою вул. Сім’ї Ідзиковських, 3. Від 3 липня по 31 серпня 2023 у відділенні за підтримки міжнародного благодійного фонду Direct Relief діятиме програма безоплатної реабілітаційної допомоги для військовослужбовців

Команда нового реабілітаційного відділення займається відновленням після травм та операцій на опорно-руховому апараті, лікуванням захворювань опорно-рухового апарату та больових синдромів, реабілітацією спортсменів, відновленням після бойових травм, корекцією порушень постави. Пацієнти можуть отримати консультативну допомогу, фізіотерапію, мануальну та рухову терапію.

Пацієнти з дегенеративними змінами хребта та суглобів (остеоартритами, грижами, протрузіями), нейропатією (ураженням периферичних нервів), больовим синдромом у м’язах або м’яких сполучних тканинах, тендинопатією (ураженням сухожиль), переломами, що повільно загоюються, травмами з набряками, атрофією м’язів, порушенням кровообігу та іннервації зможуть отримати у відділенні фізичної реабілітації “Добробуту” комплексну фахову медичну допомогу, засновану виключно на міжнародних доказових протоколах. Зокрема, відділення обладнане сучасними фокусною ударно-хвильовою установкою та установкою для лазерної терапії. Також відділення оснащене підвісними системами Redcord для кінезіотерапії та реабілітації. За допомогою цієї системи та методики Neurac, яка спрямована на відновлення правильних моделей руху, комплекс спеціальних вправ дає максимальний, швидкий та тривалий ефект у лікуванні проблем опорно-рухового апарату.

Відділення очолив Данило Сафронов – один з найбільш досвідчених в Україні фахівців з фізичної та реабілітаційної медицини, кандидат наук, лікар вищої категорії, сертифікований викладач методу Neurac в Україні, що має досвід роботи з травмами та їх наслідками у зоні бойових дій.

Кількість місць у програмі безоплатної фізичної реабілітації обмежена. Щоби отримати безоплатне лікування у відділенні реабілітації, необхідно надати посвідчення, що підтверджує статус військового, та медичну документацію щодо попередньо пройденого лікування й призначення реабілітаційних заходів. Заявку на отримання допомоги для військовослужбовця можна залишити, зателефонувавши до контакт-центру “Добробуту” за номерами (097) 495 2 888, (050) 4952888, (044) 495 2 888. Заявки розглядає спеціальна медична комісія.

"Війна, що триває в Україні десятий рік, дала потужний поштовх розвитку фізичної реабілітації, хоча брак фахівців в цій галузі був завжди. Та нині я як сертифікований спеціаліст, який роками вчився в Україні та за кордоном, а тепер багато навчаю колег реабілітаційній медицині, впевнено можу сказати, що сьогодні українські фізичні терапевти – одні з найкращих в світі. Я щасливий, що маю можливість очолити й розвивати нове сучасне відділення реабілітації в "Добробуті", а також вдячний нашій потужній команді і фонду Direct Relief за можливість безоплатно допомагати відновлюватися та ставати на ноги нашим захисникам", – говорить завідуючий відділенням фізичної реабілітації “Добробуту” Данило Сафронов.