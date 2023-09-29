У Львові відкрили новий реабілітаційний центр для поранених військових

За пів року від старту роботи проєкту в центрах Recovery пройшли відновлення майже 2500 військових

У Львові розпочав роботу інноваційний реабілітаційний центр для важкопоранених військовослужбовців національної мережі Recovery.

Центр оснащено надсучасним обладнанням і облаштовано з урахуванням вимог інклюзивності приміщень — це просторі коридори, санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. Завдяки проєкту Recovery поранені українські військовослужбовці зможуть відновлюватися за найвищими світовими стандартами.

На першому поверсі центру створено лікувально-реабілітаційну базу. Зокрема, великий зал фізичної реабілітації та кабінет апаратної фізіотерапії, оснащений відповідно до міжнародних стандартів. Сучасне обладнання з віртуальною реальністю забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом. Крім того, облаштовано кабінети ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, асистивних технологій тощо.

Система реабілітацій OMEGO

Палатне відділення центру Recovery було відремонтовано й розширено з 20 до 44 ліжко-місць. Усі кімнати забезпечено багатофункціональними ліжками з електроприводом і відповідними меблями для зручного перебування пацієнтів. Понад 1000 захисників і захисниць упродовж року зможуть отримати тут допомогу з відновлення.

Як і в інших центрах, у львівському центрі Recovery пацієнтів відновлює мультидисциплінарна команда фахівців. Залежно від потреб кожного пораненого, з ним працюють за індивідуальною програмою — лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти мови й мовлення та інші спеціалісти.

"Наші фахівці є потужною мультидисциплінарною командою, яка пройшла висококваліфіковану підготовку й має у своєму робочому арсеналі надсучасне устаткування. Так, наприклад, завдяки VR-технологіям та комп’ютеризованому обладнанню наші пацієнти можуть якісно та швидко відновити втрачені функції", — Василь Трунквальтер, директор лікарні, на базі якої створено реабілітаційний центр для військових Recovery у Львові.

На сьогодні інноваційні центри національної мережі Recovery працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі (два центри) та на Дніпровщині (два центри). Відкриття нових центрів в Рівненській, Хмельницькій Дніпропетровській області заплановано до кінця поточного року. У 2024 продовжиться розширення національної мережі.

За пів року від старту роботи проєкту в центрах Recovery пройшли відновлення майже 2500 військових. Планується, що загалом у партнерських центрах реабілітаційну допомогу зможуть отримати майже 20 000 захисників та захисниць України щороку.