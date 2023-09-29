Во Львове открыли новый реабилитационный центр для раненых военных

За полгода от старта работы проекта в центрах Recovery прошли восстановление почти 2500 военных

Во Львове начал работу инновационный реабилитационный центр для тяжелораненых военнослужащих национальной сети Recovery.

Центр оснащен современным оборудованием и обустроен с учетом требований инклюзивности помещений — это просторные коридоры, санитарно-гигиенические зоны для маломобильных пациентов. Благодаря проекту Recovery раненые украинские военнослужащие смогут восстанавливаться по самым высоким мировым стандартам.

На первом этаже центра создана лечебно-реабилитационная база. В частности, большой зал физической реабилитации и кабинет аппаратной физиотерапии, оснащенный в соответствии с международными стандартами. Современное оборудование с виртуальной реальностью обеспечивает обратную связь с пациентом. Кроме того, обустроены кабинеты эрготерапии, индивидуальной физической терапии, ассистивных технологий.

Система реабилитаций OMEGO

Палатное отделение центра Recovery было отремонтировано и расширено с 20 до 44 койко-мест. Все комнаты снабжены многофункциональными кроватями с электроприводом и соответствующей мебелью для удобного пребывания пациентов. Более 1000 защитников и защитниц в течение года смогут получить помощь по восстановлению.

Как и в других центрах, во львовском центре Recovery пациентов восстанавливает мультидисциплинарную команду специалистов. В зависимости от потребностей каждого раненого, с ним работают по индивидуальной программе – врачи физической реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, психологи, терапевты речи и речи и другие специалисты.

"Наши специалисты - мощная мультидисциплинарная команда, которая прошла высококвалифицированную подготовку и имеет в своем рабочем арсенале сверхсовременное оборудование. Так, например, благодаря VR-технологиям и компьютеризированному оборудованию наши пациенты могут качественно и быстро восстановить утраченные функции", - Василий Трунквальтер , директор больницы, на базе которой создан реабилитационный центр для военных Recovery во Львове.

Сегодня инновационные центры национальной сети Recovery работают во Львове, Виннице, Киеве, Одессе (два центра) и на Днепровщине (два центра). Открытие новых центров в Ровенской, Хмельницкой Днепропетровской области намечено до конца текущего года. В 2024 году продолжится расширение национальной сети.

За полгода от старта работы проекта в центрах Recovery прошли восстановление около 2500 военных. Планируется, что в партнерских центрах реабилитационную помощь смогут получить почти 20 000 защитников и защитниц Украины ежегодно.