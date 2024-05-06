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По 3 платіжні картки припадає в Україні на кожну дорослу людину – банкір
Загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, перевищила 115 млн шт., а це в середньому по 3 картки на кожного повнолітнього громадянина країни.
Про це розповіла Анна Довгальська, заступниця голови правління ГЛОБУС банку. Посилаючись на дані НБУ, вона зазначила, що в загальній кількості платіжних карток понад 45,3% — це картки для здійснення видаткових операцій (понад 52 млн шт.) і протягом 2023 року порівняно з минулим роком їх кількість зросла на 12,5%. Крім того, суттєво змінилася кількість безконтактних карток: з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість збільшилася на 17% — до 30,6 млн шт., відтак вже майже 59% активних карток є безконтактними.
Зростає популярність токенізованих платіжних карток (NFC-технологія): з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість зросла на 57% – до 12,4 млн шт. (тобто приблизно кожна четверта активна платіжна картка є токенізованою).
"За підсумками 2023 року в українських торговельних мережах майже 90% від загальної кількості та сум безготівкових операцій здійснювалися з використанням безконтактної оплати та NFC-технології", — зазначає Довгальська.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Експертка зазначила, що лідерами за обсягами операцій з використанням платіжних карток, як і раніше, є міжнародні платіжні системи MasterCard та Visa. Так, протягом 2023 року частка операцій за картками цих систем становила 99,9% від загальної кількості операцій (7 912,5 млн шт.) та 99,5% від загальної суми операцій.
Головні фактори, що стимулюють банки до активного розвитку платіжних карток:
- Збільшення попиту: популярність безготівкових платежів та онлайн-шопінгу збільшують попит на платіжні картки серед споживачів.
- Конкуренція на ринку фінансових послуг: щоб залучити нових клієнтів та "втримати" дійсних, банки мусять активно розвивати нові продукти та послуги, серед яких чільне місце займають саме платіжні картки.
- Зручність та швидкість здійснення платежів.
- Комісійний дохід від обробки транзакцій, тобто розвиток карток — це потенційне джерело отримання банками прибутку.
- Технологічний прогрес та впровадження нововведень у платіжний сегмент, наприклад, NFC-технології.
За прогнозами Довгальської, у 2024 році триватиме тенденція до активного розвитку платіжних карток. Вона очікує, що за підсумками року загальна кількість карток може зрости в середньому на 5-7% — до 120-123 млн шт.