По 3 платіжні картки припадає в Україні на кожну дорослу людину – банкір

Загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, перевищила 115 млн шт., а це в середньому по 3 картки на кожного повнолітнього громадянина країни.

Про це розповіла Анна Довгальська, заступниця голови правління ГЛОБУС банку. Посилаючись на дані НБУ, вона зазначила, що в загальній кількості платіжних карток понад 45,3% — це картки для здійснення видаткових операцій (понад 52 млн шт.) і протягом 2023 року порівняно з минулим роком їх кількість зросла на 12,5%. Крім того, суттєво змінилася кількість безконтактних карток: з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість збільшилася на 17% — до 30,6 млн шт. , відтак вже майже 59% активних карток є безконтактними.

Зростає популярність токенізованих платіжних карток (NFC-технологія): з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість зросла на 57% – до 12,4 млн шт. (тобто приблизно кожна четверта активна платіжна картка є токенізованою).

"За підсумками 2023 року в українських торговельних мережах майже 90% від загальної кількості та сум безготівкових операцій здійснювалися з використанням безконтактної оплати та NFC-технології", — зазначає Довгальська.

Експертка зазначила, що лідерами за обсягами операцій з використанням платіжних карток, як і раніше, є міжнародні платіжні системи MasterCard та Visa. Так, протягом 2023 року частка операцій за картками цих систем становила 99,9% від загальної кількості операцій (7 912,5 млн шт.) та 99,5% від загальної суми операцій .

Головні фактори, що стимулюють банки до активного розвитку платіжних карток:

Збільшення попиту: популярність безготівкових платежів та онлайн-шопінгу збільшують попит на платіжні картки серед споживачів.

Конкуренція на ринку фінансових послуг: щоб залучити нових клієнтів та "втримати" дійсних, банки мусять активно розвивати нові продукти та послуги, серед яких чільне місце займають саме платіжні картки.

Зручність та швидкість здійснення платежів.

Комісійний дохід від обробки транзакцій, тобто розвиток карток — це потенційне джерело отримання банками прибутку.

Технологічний прогрес та впровадження нововведень у платіжний сегмент, наприклад, NFC-технології.

За прогнозами Довгальської, у 2024 році триватиме тенденція до активного розвитку платіжних карток. Вона очікує, що за підсумками року загальна кількість карток може зрости в середньому на 5-7% — до 120-123 млн шт.