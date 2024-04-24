Все більше українців відкривають цифрові банківські картки – дослідження

У 2023 році вже 62% українців оплачували покупки безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC, що на 11 вп (відсоткових пунктів) більше, ніж роком раніше. Особливо помітно користування NFC-оплатами зросло серед користувачів карток віком від 36 до 60 років.

Про це свідчать дані дослідження MasterIndex, проведеного на замовлення Mastercard.

Зазначається, що третина українців з тих, які взяли участь у дослідженні, стверджують, що готові відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових упродовж наступних двох років. При цьому майже кожен четвертий (22%) мав досвід відкриття платіжної картки в мобільному банківському застосунку упродовж 2023 року.

За результатами дослідження, 91% респондентів використовують свої банківські картки щонайменше кілька разів на тиждень.

Найпопулярніші категорії, в яких респонденти оплачують переважно карткою:

послуги мобільного зв’язку, інтернету та телебачення - 82%;

комунальні платежі (77%);

ліки (63%);

товари особистої гігієни та догляду (61%);

продукти харчування (60%).

Все більше українців при розрахунках у фізичних магазинах віддають перевагу безготівковим оплатам, а не готівці – про це заявляє 68% респондентів, що на 9 вп більше, ніж роком раніше. При цьому кожен десятий опитаний взагалі уникає торгових точок, де відсутня можливість розрахуватися карткою.

Зберігає свої позиції і онлайн-шопінг. Так, 9 із 10 опитаних купували онлайн упродовж минулого року, причому кожен четвертий – щонайменше раз на тиждень.

За даними MasterIndex, набирають популярності дитячі банківські продукти. Так, 34% опитаних українців, які мають дітей віком до 16 років, стверджують, що їхні діти вже мають власні платіжні картки, а ще 40% батьків мають намір оформити таку картку в майбутньому.

Грошові перекази та благодійність

Продовжує зростати і категорія грошових переказів: 67% опитаних підтвердили, що роблять перекази від одного до кількох разів на місяць. Найчастіше це перекази близьким та оплата товарів і послуг, а також перекази на благодійність.

69% українців донатили на благодійні ініціативи упродовж минулого року, причому більшість з них (93%) – у безготівковій формі. Третина опитаних з тих, хто підтримує благодійні ініціативи, стверджує, що стала донатити частіше у порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення. Щодо регулярності донатів – 16% українців, які донатили протягом минулого року, робили це щонайменше раз на тиждень, ще 23% – декілька разів на місяць.

В опитуванні взяли участь 1506 респонденти у віці 18-60 років, що проживають у містах із чисельністю населення від 50 тис. осіб на контрольованій Україною території.

Нагадаємо, у 2023 році дослідження MasterIndex виявило, що 51% опитаних українців в найближчі два роки були готові повністю перейти у диджитал-банкінг, відмовившись від фізичних банківських відділень.

Зазначимо, що відповідно до даних Нацбанку України, станом на 01.01.2024 рахунки користувачам були відкриті в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг. Їх загальна кількість досягла 185,1 млн шт. При цьому разом кількість користувачів досягла 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж станом на початок 2023 року (станом на 01.01.2023 – 79 млн).

Раніше повідомлялося, що у 2023 році, незважаючи на продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. Так, українці в 2023 році здійснили безготівкових розрахунків на 6,1 трлн грн.