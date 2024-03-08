НБУ розглядає введення обмежень на карткові p2p-перекази - Гетманцев

Національний банк України розглядає введення обмежень на деякі види карткових переказів між фізичними особами (p2p-перекази), в рамках боротьби з нелегальною діяльністю. Ці обмеження стосуватимуться приблизно 1% безготівкових операцій.

Про це розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, Нацбанк вже готує законопроект із пропозиціями, які спрямовані на обмеження виключно аномальних операцій, які можуть бути використані для протиправної діяльності, такої як торгівля наркотиками, алкоголем та тютюном, а також незаконний гральний бізнес.

Гетманцев наголосив, що НБУ не планує обмежувати 99% звичайних безготівкових операції, які щоденно здійснює населення.

"Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", - сказав він.

Аномалія вимагає пояснень

За його словами, більшість безготівкових транзакцій, які здійснюють громадяни, є стандартними. Однак, є випадки, які виходять за межі звичайного, наприклад, коли пенсіонер отримує кошти на свій рахунок від сотні людей, яких він особисто не знає. У кримінальному світі такі дії отримали назву "дроперства" - коли особа "здає в оренду" свій банківський рахунок, збираючи гроші від анонімних донорів за певний відсоток, а потім переводить ці кошти злочинцю і це лише один з прикладів різноманітних схем.

Саме проти таких операцій і спрямовані запропоновані Національним банком заходи.

"Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене є абсолютно зрозумілою. Аномалія вимагає пояснень. Це ж у жодному разі не означає, що людина не може користуватися послугами банків. Якщо пояснить, звідкіля і за що ці кошти, то й рахунок розблокують, до людини жодних питань не буде, - пояснює голова фінкомітету.

Що стосується фінансового моніторингу, який вже і так здійснюється банками, Гетманцев зазначив, що попри це злочинці знаходять способи обходити систему. Прикладом є ліквідація двох банків минулого року за участь у відмиванні грошей від нелегального грального бізнесу, що підкреслює потребу у посиленні регуляцій.

"Банківський фінмоніторинг працює, але це не заважає зловмисникам розраховуватися за сумнівні операції та злочинні дії. Пам’ятаєте, торік були позбавлені ліцензій 2 банки – "Конкорд" і "Айбокс", – що займалися злочинною діяльністю з відмивання коштів від грального бізнесу. Їхній приклад демонструє, що тих норм, які існують, мабуть, недостатньо", - зазначає він.

Гетманцев переконаний, що після ознайомлення з детальними пропозиціями НБУ, буде проведено публічне обговорення, щоб забезпечити зважений та комплексний підхід до вирішення проблеми використання фінансових систем для злочинних цілей.

Мінфін спростував чутки про оподаткування надходжень на банківські картки

Міністерство фінансів наголошує на відсутності у Національній стратегії доходів України на 2024-2030 згадки про запровадження податку на отримання будь-яких надходжень на картки фізичних осіб.

Втім, у міністерстві підтвердили, що згідно цієї інформації, всі доходи фізосіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом (наразі це і є 18%).

Після появи такої інформації сам Гетманцев обурився поширенням в суспільстві інформації про нібито майбутнє запровадження 18%-го податку на карткові перекази.

"Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в Facebook, що кожне перерахахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегіі доходів буде обкладатися податком 18%. В передноворічному вакуумі економічної інформації, "новину" понесли. Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію", - написав він.