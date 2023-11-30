Банк "Конкорд" та Айбокс Банк оскаржили свою ліквідацію в суді

Банк "Конкорд" та Айбокс Банк оскаржили в судовому порядку рішення Національного банку України про відкликання у них банківської ліцензії та ліквідацію цих фінаустанов. Як повідомляє регулятор, він свою позицію має намір в суді захищати, доводячи правомірність цих рішень.

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Чому ліквідують Айбокс Банк та "Конкорд"

Нагадаємо, що рішення щодо Айбокс Банку було ухвалено в березні цього року. НБУ мотивував це систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, фінустанова неналежним, як встановив Нацбанк, чином проводила посилені перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим; а також неналежно виконувала обов’язок розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань фінмоніторингу.

До того ж протягом останніх двох років НБУ за вчинені цим банком порушення застосовував до нього, зокрема, накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, а також письмове застереження (двічі).

У серпні ж НБУ за тією ж причиною ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Регулятор, зокрема, виявив, що той не забезпечив роботу належної системи управління ризиками та не надав на запити інспекційної групи достовірну інформацію, необхідну для фінмоніторингу.

Також цей банк, за висновками НБУ, не виконував обов'зок належно розробляти й впроваджувати відповідні внутрішні документи: в них не були прописані процедури, достатні для ефективного управління ризиками. На думку Нацбанку, "Конкорд" також не враховував ризики відмивання доходів і фінансування тероризму при аналізі ризиків своїх продуктів та послуг, особливостей та можливостей їх використання.

Протягом останніх двох років Нацбанк за вчинені цим банком порушення застосував до нього накладення штрафу в загальному розмірі 60,4 мільйона гривень, а також письмове застереження.

Джерело фото: ua.depositphotos.com