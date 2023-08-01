НБУ вирішив ліквідувати банк "Конкорд"

Національний банк України відкликав банківськую ліцензії у АТ "АКБ "Конкорд" та вирішив ліквідувати фінустанову з 1 серпня. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Як зазначається, це зробили у зв'язку із тим, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.

Також у НБУ вказали, що протягом останніх двох років регулятор застосовував до "Конкорду" такі заходи впливу, як накладення штрафу (загалом ідеться про 60,4 млн грн) та письмове застереження.

Тепер крім позбавлення ліцензії та ліквідації банку, НБУ наклав на фінустанову штраф у 400 тис. грн.

У Нацбанку додали, що частка "Конкорду" становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тому виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектора України.

Вкладники "Конкорду" отримають відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВ). Ідеться про повний розмір вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, який передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Це не стосується випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осібˮ (ФГВ не відшкодовує кошти, які передані банку в довірче управління, перебувають на арештованих рахунках тощо).

Ліквідація "Конкорду": що писали про банк

Банк "Конкорд" було зареєстровано в 2006 році. Головний офіс фінустанови розміщено в Дніпрі. Кінцевими власниками істотної участі вважаються Олена та Юлія Сосєдки.

У березні 2023 року видання NV із посиланням на джерела писало, що "Конкорд", як і низка інших банків (зокрема, IBOX, ліцензію якого відкликали того місяця), використовувалися організаторами грального бізнесу в ухиленні від сплати податків.

Як пояснював нардеп Олексій Жмеренецький, одна зі схем передбачала, що гравці онлайн-казино поповнюють рахунки, але ці платежі надходять у банк із кодом купівлі квітів чи фільмів. Або ж гравці перераховують кошти з правильним кодом, але далі банк у змові з гральними компаніями спрямовує ці кошти на фіктивні рахунки.

Своєю чергою заступник голови НБУ Дмитро Олійник говорив про імовірність того, що деякі банки могли бути використані зловмисниками без їхнього відома.

Днями пресслужба банку "Конкорд" опублікувала заяву, в якій стверджувалося, що на сайтах-"смітниках" та створених російськими спецслужбами Telegram-каналах зʼявилася інформація про позбавлення фінустанови банківської ліцензії. На той момент у банку спростовували такі чутки.

Як вказували в "Конкорді", в банку завершується регламентна планова перевірка з боку НБУ. При цьому фінустанова зазначала, що останнім часом дії регулятора спричинені намаганням покращити та зробити прозорими умови ведення банківської діяльності в різних напрямках. Зокрема, це стосується врегулювання щодо гемблінгу (азартних ігор).