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Українці отримали іпотеку на 30 млрд грн за програмою "єОселя"

єОселя
Скільки квартир купили через єОселю / Freepik

З моменту запуску програми “єОселя” у жовтні 2022 року українці отримали 18 тисяч іпотечних кредитів на суму понад 30 мільярдів гривень. Понад 60% придбаного житла — у новобудовах, що свідчить про зростання попиту на первинний ринок і підтримку будівельної галузі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужба Мінекономіки.

Ринок житла в Україні відновлюється

Понад половину іпотечних кредитів за програмою "єОселя" отримали військовослужбовці та представники сектору безпеки — під пільгові 3%. Цими умовами вже скористалися:

  • 9 331 родина військових і силовиків;
  • 1 413 медиків;
  • 1 406 педагогів;
  • 369 науковців.

Ще понад 5,5 тисяч українців оформили іпотеку під 7%, серед них:

  • 4 496 громадян без житла або з недостатньою площею;
  • 672 переселенці;
  • 411 ветеранів.

Основна частина позичальників — люди віком 26–45 років (майже 80%). Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищила 1 млн м². Найбільш популярне компактне житло:

  • 39% — до 50 кв. м;
  • ще 39% — у межах 50–73 кв. м.

За типом нерухомості:

  • 11 466 кредитів — на житло вторинного ринку;
  • 6 632 — на первинне житло, з яких 1 449 — у будинках на стадії будівництва.

Лідерами за кількістю виданих кредитів є:

  • Київська область — 5 002;
  • м. Київ — 3 885;
  • Львівська — 1 101;
  • Одеська — 841;
  • Вінницька — 790,
  • Івано-Франківська — 787,
  • Рівненська — 744;
  • Волинська — 723;
  • Дніпропетровська — 571;
  • Хмельницька — 565.

У 2025 році видано близько 3,3 тис. кредитів, з яких 60% — на житло в новобудовах.

 Раніше Delo.ua повідомляло про те, скільки українці готові витрачати на оренду і купівлю житла у 2025 році.

Автор:
Ольга Опенько