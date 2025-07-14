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Українці отримали іпотеку на 30 млрд грн за програмою "єОселя"
З моменту запуску програми “єОселя” у жовтні 2022 року українці отримали 18 тисяч іпотечних кредитів на суму понад 30 мільярдів гривень. Понад 60% придбаного житла — у новобудовах, що свідчить про зростання попиту на первинний ринок і підтримку будівельної галузі.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужба Мінекономіки.
Ринок житла в Україні відновлюється
Понад половину іпотечних кредитів за програмою "єОселя" отримали військовослужбовці та представники сектору безпеки — під пільгові 3%. Цими умовами вже скористалися:
- 9 331 родина військових і силовиків;
- 1 413 медиків;
- 1 406 педагогів;
- 369 науковців.
Ще понад 5,5 тисяч українців оформили іпотеку під 7%, серед них:
- 4 496 громадян без житла або з недостатньою площею;
- 672 переселенці;
- 411 ветеранів.
Основна частина позичальників — люди віком 26–45 років (майже 80%). Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищила 1 млн м². Найбільш популярне компактне житло:
- 39% — до 50 кв. м;
- ще 39% — у межах 50–73 кв. м.
За типом нерухомості:
- 11 466 кредитів — на житло вторинного ринку;
- 6 632 — на первинне житло, з яких 1 449 — у будинках на стадії будівництва.
Лідерами за кількістю виданих кредитів є:
- Київська область — 5 002;
- м. Київ — 3 885;
- Львівська — 1 101;
- Одеська — 841;
- Вінницька — 790,
- Івано-Франківська — 787,
- Рівненська — 744;
- Волинська — 723;
- Дніпропетровська — 571;
- Хмельницька — 565.
У 2025 році видано близько 3,3 тис. кредитів, з яких 60% — на житло в новобудовах.
Раніше Delo.ua повідомляло про те, скільки українці готові витрачати на оренду і купівлю житла у 2025 році.