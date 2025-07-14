Українці отримали іпотеку на 30 млрд грн за програмою "єОселя"

З моменту запуску програми “єОселя” у жовтні 2022 року українці отримали 18 тисяч іпотечних кредитів на суму понад 30 мільярдів гривень. Понад 60% придбаного житла — у новобудовах, що свідчить про зростання попиту на первинний ринок і підтримку будівельної галузі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужба Мінекономіки.

Ринок житла в Україні відновлюється

Понад половину іпотечних кредитів за програмою "єОселя" отримали військовослужбовці та представники сектору безпеки — під пільгові 3%. Цими умовами вже скористалися:

9 331 родина військових і силовиків;

1 413 медиків;

1 406 педагогів;

369 науковців.

Ще понад 5,5 тисяч українців оформили іпотеку під 7%, серед них:

4 496 громадян без житла або з недостатньою площею;

672 переселенці;

411 ветеранів.

Основна частина позичальників — люди віком 26–45 років (майже 80%). Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищила 1 млн м². Найбільш популярне компактне житло:

39% — до 50 кв. м;

ще 39% — у межах 50–73 кв. м.

За типом нерухомості:

11 466 кредитів — на житло вторинного ринку;

6 632 — на первинне житло, з яких 1 449 — у будинках на стадії будівництва.

Лідерами за кількістю виданих кредитів є:

Київська область — 5 002;

м. Київ — 3 885;

Львівська — 1 101;

Одеська — 841;

Вінницька — 790,

Івано-Франківська — 787,

Рівненська — 744;

Волинська — 723;

Дніпропетровська — 571;

Хмельницька — 565.

У 2025 році видано близько 3,3 тис. кредитів, з яких 60% — на житло в новобудовах.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, скільки українці готові витрачати на оренду і купівлю житла у 2025 році.