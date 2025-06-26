Скільки українці готові витрачати на оренду і купівлю житла у 2025 році

Попри зростання цін на нерухомість, українці готові купувати житло за цінами, нижчими за ринкові.

У 2025 році в українців зменшився середній бюджет на купівлю нерухомості, водночас орендарі, навпаки, готові витрачати більше. Про це повідомило Delo.ua з посиланням на дослідження маркетплейсу DIM.RIA. В опитуванні взяли участь понад 1500 українців.

Станом на червень 2025 року більшість українців продовжують жити у рідних містах. Однак частка тих, хто переїжджає у безпечніші регіони та за кордон, зросла у порівнянні з 2024 роком.

Дві найпоширеніші цілі для купівлі житла серед опитаних — змінити орендоване житло на власне (42%) та змінити місце проживання (33%).

Квартири на вторинному ринку мають найбільший попит, свідчать дані опитування. Також користувачі розглядають приватні будинки від власників. Новобудови (як квартири, так і будинки) посідають третю та четверту позиції за популярністю. Найменше інтересу викликають смарт-квартири.

Квартири вартість понад $100 тисячготовікупувати лише 7% українців. Інфографіка: DIM.RIA

Середній бюджет, який українці готові витратити на купівлю житла, у 2025 році або залишився на рівні попереднього року, або дещо знизився. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис. Впродовж останнього року зменшилась кількість людей, які планують купити житло за понад $50 тис.

Скільки українці готові витрачати на оренду квартир у 2025 році

Основна причина для пошуку орендованого житла — зміна міста або району проживання.

10 тисяч гривень - найпопулярніша ціна в оренді квартир. Інфографіка: DIM.RIA

Уподобання в оренді збігаються з планами на купівлю: лідерують квартири на вторинці. Наступними серед варіантів є новобудови та смарт-квартири.

Найбільше опитаних прагнуть орендувати житло на середніми цінами - до 10 тис. грн на місяць. Однак значна частина збільшила свій бюджет на орендну плату до 15 тис. грн. Водночас 67% респондентів зазначають, що знайти житло у межах бажаного бюджету складно.

Серед пріоритетів, за якими українці обирають житло для купівлі, на перший план виходять доступна ціна, стан об’єкта, площа та зручність розташування.

Як повідомляло напередодні Delo.ua, понад 60% українців розмірковують над купівлею житла.