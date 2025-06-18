Українці купують менше житла: як реагують ціни — звіт НБУ

Ринок нерухомості в Україні почав пригальмовувати. Попит зменшується, а ціни ростуть лише в оголошеннях, а не в реальних угодах - дані дослідження.

Ціни на квартири в Україні перестали рости: попри те, що в оголошеннях житло дорожчає, реальні угоди цього не підтверджують. Вартість житла на вторинному ринку майже не змінилася, пише Delo.ua із посиланням на звіт про фінансову стабільність Національного банку України.

Як зазначають аналітики, стримують ціни й уповільнення зростання собівартості будівництва, і зміцнення гривні до долара, у якому часто вказують ціни.

На первинному ринку ситуація аналогічна: навіть у регіонах з високим попитом новобудови дорожчають повільно або зовсім не зростають у ціні.

Інфографіка: НБУ за даними ДССУ

Натомість ціни на оренду квартир зростають швидко, особливо в Києві. Це пов’язано з тим, що багато людей не готові або не можуть купити житло, тому зростає попит на оренду.

Звіт НБУ: динаміка угод купівлі-подажу квартир сповільнюється

Кількість угод із купівлі житла в Україні,за даними НБУ, зростає повільно. За IV квартал 2024 — I квартал 2025 року їх стало лише на 8% більше, ніж за той самий період роком раніше.

Інфографіка: НБУ за даними ДССУ

Аналітики припускають, що купівлю житла стримують і високі податки. Адже більшість операцій стосується житла, що не оподатковується (яке було у власності понад три роки). Такі угоди частіше укладають через зміну місця проживання.

Також переважає купівля старого житла: три з чотирьох квартир побудовані понад 15 років тому. Середня площа квартири залишається близько 48 м², а будинку — 70 м².

Ринок нерухомості у 2025 році: попит і пропозиція слабшає

Попри зростання доходів і позитивні настрої серед споживачів, попит на житло залишається слабким. Воєнні ризики та загальна невизначеність стримують купівлю. Ефект від внутрішньої міграції, який раніше стимулював ринок, поступово слабшає.

У I кварталі 2025 року на продаж найактивніше виставляли об’єкти в столиці та на заході України. Нове будівництво теж починають передусім у західних областях, зазначили в НБУ.

Іпотека: частка угод - 2-3%

Попри активність і популярність державної іпотечної програми "єОселя", загальна частка угод з іпотекою залишається низькою на рівні 2−3%, що ще менше, ніж до війни. Найактивніше кредитуванняпроводять у Київській області (до 10%), у західних регіонах та столиці. Майже всі іпотеки видаються за державною програмою «єОселя».

Інфографіка: НБУ за даними банків та УФЖК

Водночас у першій половині 2025 року нових кредитів стало менше на чверть у порівнянні з ІІ півріччям 2024-го.

Первинний ринок: попит на бюджетні квартири

У 2024 році площа зданого в експлуатацію житла зросла на третину, але в основному добудовували проєкти, розпочаті ще до повномасштабного вторгнення. Багато з них будують вже близько чотирьох років.

Введений об'єм житлових площ все ще на 15% менший, ніж у 2021 році, свідчить аналіз НБУ.

Інфографіка: НБУ за даними ДССУ

Нове житло на продаж найактивніше з’являється в Києві та в західних регіонах країни, новобудови також здебільшого стартують на Львівщині, Закарпатті та Прикарпатті. І хоч цієї пропозиції багато на ринку, проте в основному це просторіші й дорожчі квартири. Натомість найбільше угод укладають щодо дешевших і менших за площею варіантів.

Раніше Delo.ua писало про те, що українці перестали раціонально купувати квартири.