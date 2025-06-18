Украинцы покупают меньше жилья: как реагируют цены — отчет НБУ

Рынок недвижимости в Украине начал притормаживать. Спрос уменьшается, а цены растут только в объявлениях, а не в реальных сделках – данные исследования.

Цены на квартиры в Украине перестали расти: несмотря на то, что в объявлениях жилье дорожает, реальные сделки этого не подтверждают. Стоимость жилья на вторичном рынке почти не изменилась, пишет Delo.ua со ссылкой на отчет о финансовой устойчивости Национального банка Украины.

Как отмечают аналитики, сдерживают цены и замедление роста себестоимости строительства и укрепление гривны к доллару, в котором часто указывают цены.

На первичном рынке ситуация аналогичная: даже в регионах с высоким спросом новостройки дорожают медленно или совсем не растут в цене.

Инфографика: НБУ по данным ГССУ

Вместо этого цены на аренду квартир растут быстро, особенно в Киеве.

Отчет НБУ: динамика сделок купли-подажа квартир замедляется

Количество сделок по покупке жилья в Украине, по данным НБУ, растет медленно. За IV квартал 2024 – I квартал 2025 года их стало лишь на 8% больше, чем за тот же период годом ранее.

Инфографика: НБУ по данным ГССУ

Аналитики предполагают, что покупку жилья сдерживают и высокие налоги. Ведь большинство операций касается не облагаемого жилья (которое было в собственности более трех лет). Такие сделки чаще заключают из-за смены места жительства.

Также преобладает покупка ветхого жилья: три из четырех квартир построены более 15 лет назад Средняя площадь квартиры остается около 48 м², а дома – 70 м².

Рынок недвижимости в 2025 году: спрос и предложение слабеет

Несмотря на рост доходов и положительные настроения среди потребителей, спрос на жилье остается слабеньким. Военные риски и всеобщая неопределенность сдерживают покупку. Эффект от внутренней миграции, ранее стимулировавший рынок, постепенно ослабевает.

В I квартале 2025 года на продажу активнее всего выставляли объекты в столице и на западе Украины. Новое строительство тоже начинают, прежде всего, в западных областях, отметили в НБУ.

Ипотека: общая доля сделок 2-3%

Несмотря на активность и популярность государственной ипотечной программы "єОселя", общая доля сделок с ипотекой остается низкой на уровне 2-3%, что еще меньше, чем до войны. Наиболее активное кредитование проводят в Киевской области (до 10%), в западных регионах и столице. Почти все ипотеки выдаются по государственной программе «єОселя».

Инфографика: НБУ по данным банков и УФЖК

В то же время в первой половине 2025 года новых кредитов стало меньше на четверть по сравнению с ІІ полугодием 2024-го.

Первичный рынок: спрос на бюджетные квартиры

В 2024 году площадь сданного в эксплуатацию жилья выросла на треть, но в основном достраивали проекты, начатые еще до полномасштабного вторжения. Многие строят уже около четырех лет.

Введенный объем жилых площадей все еще на 15% меньше, чем в 2021 году, свидетельствует анализ НБУ.

Инфографика: НБУ по данным ГССУ

Новое жилье на продажу активно появляется в Киеве и в западных регионах страны, новостройки также в основном стартуют на Львовщине, Закарпатье и Прикарпатье. И хоть этого предложения много на рынке, однако в основном это более просторные и более дорогие квартиры. Больше всего сделок заключают относительно более дешевых и меньших по площади вариантов.

Ранее Delo.ua писало о том, что украинцы перестали правильно покупать квартиры.