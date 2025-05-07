На первичном рынке квартиры дешевеют, на вторичке растут в цене

На первичном рынке жилой недвижимости цены изменили динамику весной 2025 года.

Стоимость жилья в апреле колебалась в зависимости от приближенности локации к зоне боевых действий, влияет также активность застройки в регионе в последние годы.

На первичном рынке жилья в годовом сравнении ощутимо подешевела недвижимость в прифронтовых регионах – Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. За последний месяц зафиксировано существенное снижение цен в новостройках в Черниговской и Харьковской областях – на 5% по сравнению с мартом, свидетельствуют данные исследования маркетплейса DIM.RIA.

Снижение цены зафиксировано в 10 регионах и не только в восточных и южных областях, но и в западных, таких как Ивано-Франковская (-1%) и Закарпатская (-2%).

Средняя стоимость квадратного метра в долларах США выросла больше всего в Житомирской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях — процент роста колеблется от 3 до 5%.

Самым дорогим городом остается Киев — $1369 за кв.метр, здесь цены выросли в пределах 1%. В Киевской агломерации квартиры дешевеют, хотя два последних года цены в пригороде росли галопирующими темпами.

В апреле 2025 года доля открытых отделов продаж новостроек осталась неизменной по сравнению с мартом — 77%. В течение месяца в Украине введено в эксплуатацию 16 новостроек (28 секций): 6 – во Львовской, 4 – в Киевской, 3 – в Ивано-Франковской и по 1 – в Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях.

Больше всех сданных новостроек среди всех объектов в Ровенской (62%), Запорожской (56%), Одесской (54%) и Волынской (52%) областях.

На вторичном рынке жилья средняя стоимость однокомнатных квартир в апреле выросла в большинстве регионов.

Наибольший рост, по данным аналитиков DIM.RIA, зафиксирован в Херсонской области — +12%. А самые дорогие 1-комнатные квартиры на вторичном рынке – в Киеве. В столице владельцы устанавливают среднюю цену около $91,5 тыс.

В столице дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры почти $132 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $45 тыс.

В апреле интерес пользователей к вторичному жилью существенно увеличился фактически по всей территории Украины. Активнее всего искали вторичную недвижимость в Кировоградской области.

Соотношение количества объявлений о покупке и количестве отзывов на них в апреле в Киеве составило 1:3, и это наименее разница. В Винницкой области она составляет 1:18, Тернопольской – 1:15, в Винницкой – 1:14, а в Николаевской – 1:13.

Как ранее писало Delo.ua, половина новых ЖК Украины строится в трех областях.

Также сообщалось, что после войны многим людям жилья не хватит.