Украинцы чаще всего выбирают квартиры с европланировкой

Одно- и двухкомнатные квартиры с европланировкой считаются одними из самых ликвидных объектов на рынке недвижимости Киева.

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В 2024 году при покупке недвижимости у украинцев возрос интерес к таким адаптивным форматам, как европланировка. При этом спрос на оптимизированные квартиры растет среди покупателей всех возрастов.

По данным исследования структуры спроса киевского региона за 2024 год от группы компаний DIM, доля европланировок в структуре спроса на первичном рынке жилья Киева сегодня составляет от 55 до 65% в зависимости от сегмента — в частности в классах «комфорт+» и «бизнес».

В возрастной группе до 40 лет каждый третий выбирает европланировку, преимущественно однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью от 42 до 85 кв. метров меньше традиционных двухкомнатных квартир, которые строились до войны.

Основной мотив – жилье "для себя" или с учетом партнерства и будущей семьи.

Покупатели от 40 лет — каждый четвертый предпочитает двухкомнатные европланировки или эргономичные трехкомнатные квартиры площадью 90–130 кв.м.

В обеих возрастных группах ключевым фактором выбора остается функциональное зонирование, поясняет младший партнер группы компаний DIM Арсений Насековский, ссылаясь на данные исследования.

"Просторная кухня-гостиная площадью 24-27 кв.м выполняет роль главной зоны совместного досуга, а отдельные спальни (12-14 кв.м) с санузлами и гардеробами — обеспечивают приватность и комфорт для отдыха", — подчеркнул девелопер.

В 2022 году доля европланировок в структуре спроса составила 38%, в 2023 – уже 44%, а в 2024 году выросла до 52%. При этом предложение в этом сегменте планировочных решений до сих пор ограничено: только каждая восьмая квартира в возводимых в столице новостройках соответствует критериям полноценного европланирования с просторной кухней-гостиной, изолированными спальнями и эффективным зонированием.

"Дисбаланс между спросом и предложением создает окно возможностей для девелоперов: потребитель все больше ценит функциональность, гибкость и качество пространства, а не только количество квадратных метров. Именно поэтому европланирование превращается в новый стандарт современного жилья", — считает Насиковский.

Что такое европланировка

Термин "европланировка" - отсылка к оптимизированной планировке квартир в Европе. Такие квартиры предполагают большую кухню-столовую, которая очень распространена в Европе. На украинском рынке эти цели достигаются путем объединения кухни с одной из комнат. Принципиальная разница состоит в том, как европейцы и мы считаем количество комнат в таких квартирах. Сейчас квартиры с кухней и гостиной распространены не только в Италии, Франции и Германии, но и во многих других странах мира.

При этом классификация отличается от украинского: количество комнат за границей считают по количеству спален. Так что наша двухкомнатная квартира для жителей Европы – однокомнатная квартира с одной спальней, а трехкомнатная – двухкомнатная квартира с двумя спальнями. Такая разница в подсчете – маркетинговый ход наших застройщиков.

По оценкам аналитиков, тенденция роста спроса на европланировки сохранится и в 2025 году. Среди причин — изменение образа жизни, рост количества членов семьи, находящихся одновременно дома, и стремление к многофункциональному пространству.

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