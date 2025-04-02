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Однокомнатные квартиры дорожают в ряде регионов, несмотря на сдержанный спрос
В марте традиционно наблюдается удорожание цен на рынке недвижимости после завершения зимнего затишья.
Цены на однокомнатную квартиру на вторичном рынке выросли в марте в большинстве областей в пределах нескольких процентов.
Вторичный рынок жилья: как изменились цены на квартиры в 2025 году
В марте по сравнению с февралем 2025 года на рынке вторичного жилья существенно увеличилось количество предложений в Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях. В течение месяца интерес пользователей к вторичному жилью спадал, отмечают аналитики в исследовании DIM.RIA.
В частности, резко снизился спрос на квартиры в Закарпатской (-19%), Запорожской (-16%), Николаевской (-13%), Днепропетровской (-12%) и даже Львовской (-9%) областях.
Тем не менее, за последний месяц, по данным аналитиков, наибольший рост цен продемонстрировали Черновицкая (+8%) и Львовская (+4%) области. Также на 3% выросли цены в Закарпатской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Харьковской и Запорожской областях.
В то же время, подешевели цены на вторичное жилье на Волыни и Херсонщине — на минус 4%.
Согласно анализу, самые высокие цены на однокомнатные квартиры хранятся в следующих регионах:
- Киев — $90 371 (рост 0% за последний месяц),
- Львовская область — $73 508 (+4%),
- Закарпатская — $69 691 (+3%),
- Винницкая — $56 743(+2%),
- Черновицкая – $54 083 (+8%).
Самым дорогим городом по ценам на жилье остается Киев. В марте владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $90 тыс.
Традиционно Печерский район остается самым дорогим в столице – средняя цена на однокомнатную квартиру почти $132 тысяч, а самый бюджетный Деснянский район, где средняя цена на жилье в три раза меньше $46 тысяч.
Цены на первичном рынке в апреле 2025 года
Средняя стоимость за квадратный метр в валюте на первичном рынке жилья за месяц выросла на 1-2% — в пределах погрешности — в большинстве областей Украины.
В топ-10 регионов с самыми высокими ценами попали не только западные регионы, но и прифронтовые:
- м. Киев $1 358 за кв. метр,
- Закарпатская область — $1137,
- Львовская — $1076,
- Кировоградская — $1059,
- Днепропетровска – $1058.
В целом из года в год цена в новостройках также преимущественно росла в регионах, удаленных от зоны боевых действий, больше всего — в Черновицкой, Ровенской, Винницкой, Закарпатской и Волынской областях, на 7-13%. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 358 за квадратный метр.