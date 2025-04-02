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Однокомнатные квартиры дорожают в ряде регионов, несмотря на сдержанный спрос

новостройки, первичный рынок жилья
Спрос на покупку жилья упал, но цены дорожают. Фото: Энциклопедия новостроек

В марте традиционно наблюдается удорожание цен на рынке недвижимости после завершения зимнего затишья.

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Цены на однокомнатную квартиру на вторичном рынке выросли в марте в большинстве областей в пределах нескольких процентов.

Вторичный рынок жилья: как изменились цены на квартиры в 2025 году

В марте по сравнению с февралем 2025 года на рынке вторичного жилья существенно увеличилось количество предложений в Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях. В течение месяца интерес пользователей к вторичному жилью спадал, отмечают аналитики в исследовании DIM.RIA.

В частности, резко снизился спрос на квартиры в Закарпатской (-19%), Запорожской (-16%), Николаевской (-13%), Днепропетровской (-12%) и даже Львовской (-9%) областях.

Тем не менее, за последний месяц, по данным аналитиков, наибольший рост цен продемонстрировали Черновицкая (+8%) и Львовская (+4%) области. Также на 3% выросли цены в Закарпатской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Харьковской и Запорожской областях.

В то же время, подешевели цены на вторичное жилье на Волыни и Херсонщине — на минус 4%.

Фото 2 — Однокомнатные квартиры дорожают в ряде регионов, несмотря на сдержанный спрос
Инфографика: DIM.RIA

Согласно анализу, самые высокие цены на однокомнатные квартиры хранятся в следующих регионах:

  • Киев — $90 371 (рост 0% за последний месяц),
  • Львовская область — $73 508 (+4%),
  • Закарпатская — $69 691 (+3%),
  • Винницкая — $56 743(+2%),
  • Черновицкая – $54 083 (+8%).

Самым дорогим городом по ценам на жилье остается Киев. В марте владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $90 тыс.

Фото 3 — Однокомнатные квартиры дорожают в ряде регионов, несмотря на сдержанный спрос
Инфографика: DIM.RIA

Традиционно Печерский район остается самым дорогим в столице – средняя цена на однокомнатную квартиру почти $132 тысяч, а самый бюджетный Деснянский район, где средняя цена на жилье в три раза меньше $46 тысяч.

Цены на первичном рынке в апреле 2025 года

Средняя стоимость за квадратный метр в валюте на первичном рынке жилья за месяц выросла на 1-2% — в пределах погрешности — в большинстве областей Украины.

В топ-10 регионов с самыми высокими ценами попали не только западные регионы, но и прифронтовые:

  • м. Киев $1 358 за кв. метр,
  • Закарпатская область — $1137,
  • Львовская — $1076,
  • Кировоградская — $1059,
  • Днепропетровска – $1058.
Фото 4 — Однокомнатные квартиры дорожают в ряде регионов, несмотря на сдержанный спрос

В целом из года в год цена в новостройках также преимущественно росла в регионах, удаленных от зоны боевых действий, больше всего — в Черновицкой, Ровенской, Винницкой, Закарпатской и Волынской областях, на 7-13%. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 358 за квадратный метр.

Автор:
Леся Соловчук