Однокомнатные квартиры дорожают в ряде регионов, несмотря на сдержанный спрос

В марте традиционно наблюдается удорожание цен на рынке недвижимости после завершения зимнего затишья.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Цены на однокомнатную квартиру на вторичном рынке выросли в марте в большинстве областей в пределах нескольких процентов.

Вторичный рынок жилья: как изменились цены на квартиры в 2025 году

В марте по сравнению с февралем 2025 года на рынке вторичного жилья существенно увеличилось количество предложений в Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях. В течение месяца интерес пользователей к вторичному жилью спадал, отмечают аналитики в исследовании DIM.RIA.

В частности, резко снизился спрос на квартиры в Закарпатской (-19%), Запорожской (-16%), Николаевской (-13%), Днепропетровской (-12%) и даже Львовской (-9%) областях.

Тем не менее, за последний месяц, по данным аналитиков, наибольший рост цен продемонстрировали Черновицкая (+8%) и Львовская (+4%) области. Также на 3% выросли цены в Закарпатской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Харьковской и Запорожской областях.

В то же время, подешевели цены на вторичное жилье на Волыни и Херсонщине — на минус 4%.

Согласно анализу, самые высокие цены на однокомнатные квартиры хранятся в следующих регионах:

Киев — $90 371 (рост 0% за последний месяц),

(рост 0% за последний месяц), Львовская область — $73 508 (+4%),

Закарпатская — $69 691 (+3%),

Винницкая — $56 743(+2%),

Черновицкая – $54 083 (+8%).

Самым дорогим городом по ценам на жилье остается Киев. В марте владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $90 тыс.

Традиционно Печерский район остается самым дорогим в столице – средняя цена на однокомнатную квартиру почти $132 тысяч, а самый бюджетный Деснянский район, где средняя цена на жилье в три раза меньше $46 тысяч.

Цены на первичном рынке в апреле 2025 года

Средняя стоимость за квадратный метр в валюте на первичном рынке жилья за месяц выросла на 1-2% — в пределах погрешности — в большинстве областей Украины.

В топ-10 регионов с самыми высокими ценами попали не только западные регионы, но и прифронтовые:

м. Киев $1 358 за кв. метр,

Закарпатская область — $1137,

Львовская — $1076,

Кировоградская — $1059,

Днепропетровска – $1058.

В целом из года в год цена в новостройках также преимущественно росла в регионах, удаленных от зоны боевых действий, больше всего — в Черновицкой, Ровенской, Винницкой, Закарпатской и Волынской областях, на 7-13%. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 358 за квадратный метр.