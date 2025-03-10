В Киеве и Львове вернулся спрос на элитную недвижимость: какие квартиры популярны

В некоторых городах Украины растет интерес к элитным квартирам. Также наблюдается уверенный рост цен в этом сегменте жилья.

Активность на рынке квартир класса люкс зафиксирована в частности, в Киеве, говорится в исследовании рынка элитной недвижимости Украины маркетплейса OLX Недвижимость за период с декабря 2022 по декабрь 2024 года. В выборку вошли однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах, сообщает Delo.ua.

Аналитики подчеркивают, что под элитной недвижимостью считается категория жилья, имеющая несколько критериев: расположение в центре города или исторических районах, закрытая территория, клубный доступ, консьерж сервис, достаточное количество парковочных мест, дополнительные зоны для рекреации (бассейн, терраса).

Несмотря на то, что в 2022-2023 годах квартиры класса люкс, снимавшиеся с продаж, часто снижали цены, то с 2024-го в столице наблюдается уверенный рост цен на элитные квартиры. В сравнении с 2022 годом, по данным маркетплейса, цены начали ощутимо расти:

Однокомнатные подорожали на 15% , возрастая до 7,4 млн грн – это медианная цена на столичном рынке ;

Двухкомнатные квартиры — на 21% , достигнув 10,7 млн грн ;

Трехкомнатные — на 14% , достигнув 16,52 млн грн .

В объявлениях маркетплейса возросло как количество предложения, так и количество отзывов поисковиков.

Кстати, в Киеве в прошлом году впервые зача войны украинский девелопер вышел на рынок с новым проектом в сегменте премиум – это The One, на улице Мечникова.

Как отметил в комментарии Delo.ua управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский, закрытый pre-sale показал, что люди готовы инвестировать даже на этапе котлована в качественные концептуальные проекты с инновационными инженерными решениями.

"За несколько месяцев мы реализовали почти 30% квартир в проекте. Это говорит, что инвесторы на рынке есть и они ценят эксклюзивность и ищут проекты для инвестиций", – рассказал Насиковский.

В Днепре ситуация выглядит противоположной — с одной стороны, цены на однокомнатные квартиры снизились, а с другой — выросли на двух- и трехкомнатные:

Стоимость однокомнатных квартир снизилась на 24% (до 2 млн грн );

Двухкомнатные квартиры подорожали на 15% ( до 3,3 млн грн) ;

( Трехкомнатные — на 22% (до 5,2 млн грн) .

По сравнению с 2022 годом количество отзывов на объявления о продаже значительно упало.

На рынке элитной недвижимости Львова наблюдается умеренный рост во всех сегментах:

Однокомнатные - плюс 5% (до 3,6 млн грн );

Двухкомнатные квартиры прибавили 17% в стоимости (до 4,8 млн грн );

Трехкомнатные подорожали наиболее существенно – 37% (до 7,4 млн грн ).

Наибольшее внимание соискателей привлекли однокомнатные квартиры – +151% к количеству отзывов. На другие квартиры количество отзывов незначительно снизилось.

В Одессе также наблюдается рост стоимости жилья категории люкс и высокое внимание продавцов и покупателей к трехкомнатным квартирам:

Однокомнатные подорожали на 20% (до 2,5 млн грн ;

Двухкомнатные квартиры — на 18% (до 5 млн грн );

Наибольший рост наблюдается в сегменте трехкомнатных квартир – 31% (до 9,6 млн грн ).

Наиболее активными продавцы и поисковики были именно в сегменте трехкомнатных квартир – +57% к количеству объявлений и +105% к количеству отзывов.

Аналитики отмечают, что каждый крупный город в Украине имеет свои особенности на рынке элитной недвижимости в части спроса и предложения. В Киеве и Одессе количество объявлений значительно возросло, в то время как в других городах — преимущественно снизилось. В столице и во Львове наблюдается высокий интерес к однокомнатным квартирам класса “элит”, а в Одессе — к трехкомнатным.