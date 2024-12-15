Цены на жилье на Закарпатье растут как на дрожжах: что происходит в других регионах

Вторичный рынок жилья в Украине осенью немного оживился – в некоторых регионах выросли и цены, и интерес к купле-продаже объектов недвижимости.

Осенью 2024 года цена на квартиру, которую указывали владельцы однокомнатного дома в своих предложениях продаж, выросла в большинстве областей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования DIM.RIA и Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Существенное подорожание произошло в Закарпатской и Ровенской областях (по +19%).

За год цены выросли не только в Закарпатской области, но даже в Херсонской. Инфографика: ЛУН

Ужгород оставляет за собой особую роль рынка недвижимости Украины. За почти три года войны город побило рекорды также из темпов выведения жилищных строительных проектов на рынок. В 2023 году девелоперы вышли на довоенный уровень по темпам работ, продемонстрировав после падения на 180% рост.

В то же время, Черновицкая, Киевская, Хмельницкая и Полтавская области полностью сохранили цены на вторичное жилье на уровне конца лета.

Удешевление произошло преимущественно в областях, приближенных к границе со страной-агрессором.

В сентябре-ноябре в большинстве областей интерес пользователей к вторичному жилью оживился, наибольший прирост поисковых запросов произошел в Волынской и Черновицкой областях (+40% и +39% соответственно).

Сколько стоят квартиры в Киеве на вторичном рынке в декабре 2024 года

В столице ситуация с продажами отстает от западных областей. Здесь покупкой вторичного жилья интересовались на 7% меньше по сравнению с летом, в Киевской области – на 3% интерес наоборот возрос.

Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим, учитывая цены в предложениях на маркетплейсах, остаются Печерский и Шевченковский районы - со средними ценами за квартиру $132 тыс. и $98 тыс.

Среди средних сумм сделок, заключенных на рынке недвижимости Киева в ноябре, самыми дорогими будут Печерский и Шевченковский районы. Однако по данным АФНУ, покупают там по более низким ценам: в среднем за $98 тыс. продаются однокомнатные квартиры на Печерске и за $82 тыс. – в Шевченковском.

Инфографика: ЛУН

Средняя сумма сделки по купле-продаже однокомнатной квартиры по всем районам Киева составляет $69 тыс., в области – $64 тыс.

Количество отзывов пользователей обычно превышает количество добавленных объявлений. В столице спрос активнее предложения более чем вдвое.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что квартиры в новостройках могут подорожать в 2025 году на 10-25%.