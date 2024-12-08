Какие квартиры покупают в Киеве: цены на жилье по районам

Цены на вторичном рынке жилья в Киеве уже семь месяцев остаются неизменными.

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Начиная с мая 2024 в столице существенно подешевели квартиры — однокомнатные в среднем с 65 тысяч до 60 тысяч.

Об этом свидетельствует статистика ЛУН и других маркетплейсов. В то же время, по данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, спрос на куплю-продажу жилья все еще остается низким, и реальные цены падают.

Глава киевского подразделения АФНУ Оксана Ковтун отметила в комментарии Delo.ua, что в ноябре-декабре можно на 5% торговаться. Главный спрос составляют государственные программы – єОселя, єВідновлення, постановления для получения жилья ветеранов АТО (постановления Кабмина №280, №119). Потенциальные покупатели в первую очередь ищут бюджетное жилье – до $50 тысяч, подчеркнула риелтор.

Инфографика: ЛУН

"Если брать в эквиваленте – в валюте, цены проседают. Если сравнить по статистике по сравнению с концом лета и снижаются от 5%. Это зависит от локации и состояния объекта", – добавила эксперт.

Цены на квартиры в Киеве и пригороде: какие районы самые дешевые

Самые дорогие квартиры традиционно продают в Печерском и Шевченковском районах – в среднем однокомнатные здесь стоят $130 тысяч и $80 тысяч, двухкомнатные – $185 тысяч и $125 тысяч соответственно.

Самое дешевое жилье можно купить в Гостомеле - за 30 км от Киева: $26 000 за однокомнатную квартиру. Инфографика: ЛУН

Самое дешевое жилье можно приобрести в Деснянском и Днепровском районах – $39,5 тысяч и $55 тысяч.

Также недорогую однокомнатную квартиру ищут в пригороде Киева. В декабре 2024 года там цены стартуют от $26 тысяч.

Петропавловская Борщаговка — $48 тысяч,

— $48 тысяч, Софийская Борщаговка — $46 000,

— $46 000, Вишневое — $43 000,

— $43 000, Бровары — $43 тысячи,

— $43 тысячи, Вышгород — $43 000,

— $43 000, Ирпень — $35 700,

— $35 700, Буча — $34,5 тысяч,

— $34,5 тысяч, Гостомель – $26 тысяч.

Купить квартиру в Киеве: средние цены по годам застройки

По статистике ЛУН, наиболее распространенная цена на вторичке — $30-70 тысяч. Однако цена обычно зависит и от типа застройки.

Самые дорогие - квартиры в царскиз домах. Инфографика: ЛУН

Как отметил в комментарии Delo.ua Business Adviser ЛУН Александр Андросович, самые дорогие цены на жилье в Киеве зафиксированы надореволюционную недвижимость – это так называемые "царские" дома. Такие квартиры дороже даже новостроек (на 17%) и "сталинок", которые также котируются на рынке из-за высоких потолков и лучшей планировки. Цены на двухкомнатную в царских домах и хрущевках отличаются втрое — $157 тысяч против $53 тысяч.

По мнению эксперта, это связано с тем, что царские дома обычно расположены в центральных районах, у них высокие потолки и их количество достаточно ограничено.

Самая популярная цена на квартиру в Киеве - $50 тысяч. Инфографика: ЛУН

Ранее Delo.ua сообщало о том, что загородные дома в пригороде Киева стремительно дешевеют.