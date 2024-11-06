Загородные дома в пригороде Киева стремительно дешевеют

За последние полгода загородная недвижимость вокруг Киева существенно подешевела. Даже несмотря на высокий сезон весной и летом, спрос на частные дома, коттеджи и таунхаусы существенно упал.

Еще год назад на рынке загородной недвижимости наблюдался повышенный интерес и оживленные цены. Поэтому и в 2024 прогнозировался рост активности на рынке, однако прогнозы оказались существенно завышенными, отметил в комментарии Delo.ua директор агентства недвижимости "Старгород" Александр Крикницкий.

Удешевление домов риелтор объясняет уменьшением активности на рынке недвижимости в целом и сокращением финансирования государственных ипотечных программ.

По подсчетам АН "Старгород", за лето и осень 2024 года частные дома за городом упали в цене на 15-20%. Уменьшение стоимости и спроса на загородную недвижимость продолжается до сих пор.

"Цены падают. Многие не продались летом, поэтому будут еще больше уменьшать стоимость, если нужно продавать сейчас, или же снимать с продажи, если есть такая возможность", — подчеркнул Крикницкий.

Ранее основной спрос приходился на дома до $100 тысяч, сегодня это в подавляющем большинстве объекты до $60 тысяч.

"Конечно, есть продажи и в других сегментах. Скажем, дачи: если раньше это было $40 тысяч, сейчас уже $20-30 тысяч. Чем меньше стоимость дома, тем больше активность. То есть в спросе бюджетные варианты. Покупают в первую очередь дома, в которых можно жить сразу", — объяснил Крикницкий.

Как отметил Крикницкий, больше всего пострадал сегмент элитных домов, спрос во время войны на них хромал, а сейчас упал больше всего. Поэтому дорогих объектов на рынке подавляющее большинство: все хотят продать, а покупателей – нет.

"2024 год показал неприятную динамику, что большой капитал выезжает из страны. Более богатые украинцы выезжают за границу или же выводят средства, покупают недвижимость уже за пределами Украины. Бюджетный сегмент не может выехать за границу и поэтому основной интерес сместился на дешевые дома", — подчеркнул. директор агентства.

Цены на частные дома в Киевской области в ноябре 2024

Поскольку в 2024 году кошелек на покупку объектов снизился, соответственно, к этому подстраиваются и объекты по стоимости, пояснил Александр Крикницкий.

Цены на частные дома в Киевской области, как обычно, зависят не только от типа жилья, приближения к природе, рекреационной составляющей, но и от расстояния до столицы.

В Киево-Святошинском районе в 20-километровой полосе цены почти одинаковы – $100-300 тыс. за объект. Однако в Броварском, Вышгородском, Бориспольском районах на цене отражается каждый километр.

В то же время, есть такие локации, в 40 км от Киева, где цена в коттеджном городке стоит дороже, чем в 10-километровой полосе от столицы — $10 тыс за сотку. На это оказывает влияние интересная рекреационная локация.

"Также есть деревни, где разница в ценах за сотку отличается в пять-десять раз, в зависимости от типа дома, хотя расстояние между участками может быть не более трех километров. В одном случае это $1-1,5 тыс., в другом $10-15 тыс. Однако говорить, что средняя стоимость сотки в $7,5 тыс. — не совсем корректно", — объясняет эксперт.

По данным маркетплейса OLX Недвижимость, частный дом в Украине в среднем стоит 3,1 млн грн, самую высокую среднюю стоимость демонстрирует столичный регион – 10 млн грн в Киевской области.

В октябре 2023 года в селах вокруг Киева продавалось 3880 домов. Медианная стоимость составила 6,18 млн. гривен. В октябре этого года медиа стоимость возросла – до 6,51 млн гривен. Самые дорогие дома, как обычно, расположены в зоне в 20 километрах от Киева.

Средние цены на маркетплейсе в селах в 20-километровой зоне недалеко от столицы выглядят следующим образом:

Богуслав – 740 тыс. грн,

Ковалевка – 990 тыс. грн,

Сухолучье – 1,8 млн грн,

Демидов – 1,8 млн грн,

Святопетровское – 3,8 млн грн,

Хотел – 4,8 млн грн,

Крюковщина – 4,9 млн грн,

Козин – 39 млн грн.

Рынок загородной недвижимости: прогноз на 2025 год

Ситуация на сверхчувствительном рынке пригородной недвижимости полностью зависит от ситуации на фронте и экономической стабильности в стране.

"В следующем году увидим: если будет финансирование государственных ипотечных программ и будет работать рынок недвижимости, это даст стимул и для покупки частного жилья за городом", — отмечает директор агентства "Старгород".

Крикницкий прогнозирует, что если обстоятельства на фронте будут ухудшаться, скорее всего, цены на загородную недвижимость вокруг столицы упадут еще больше.