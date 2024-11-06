Заміські будинки у передмісті Києва стрімко дешевшають

Протягом останніх півроку заміська нерухомість навколо Києва суттєво подешевшала. Навіть попри високий сезон навесні та влітку попит на приватні будинки, котежді і таунхауси суттєво впав.

Ще рік тому на ринку заміської нерухомості спостерігався підвищений інтерес і пожвавлені ціни. Тому і в 2024-му прогнозувалося зростання активності на ринку, проте прогнози виявились суттєво завищеними, наголосив у коментарі Delo.ua директор агенства нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький.

Здешевшання будинків рієлтор пояснює зменшенням активності на ринку нерухомості загалом та скороченням фінансування державних іпотечних програм.

За підрахунками АН "Старгород", за літо та осінь 2024-го приватні будинки за містом впали в ціні на 15-20%. Зменшення вартості і попиту на заміську нерухомість триває й досі.

"Ціни падають. Багато хто не продався влітку, тому буде ще більше зменшувати вартість, якщо треба продавати зараз, або ж знімати з продажу, якщо є така можливість", - наголосив Крикніцький.

Раніше основний попит припадав на будинки до $100 тисяч, сьогодні це у переважній більшості об'єкти до $60 тисяч.

"Звичайно, є продажі й у інших сегментах. Скажімо, дачі: якщо раніше це було $40 тисяч, зараз вже $20-30 тисяч. Чим менша вартість будинку, тим більша активність. Тобто в попиті бюджетні варіанти. Купують у першу чергу будинки, в яких можна жити одразу", - пояснив Крикніцький.

Як зазначив Крикніцький, найбільше постраждав сегмент елітних будинків, попит під час війни на них ітак кульгав, а зараз впав найбільше. Тому дорогих об'єктів на ринку переважна більшість: усі хочуть продати, а покупців - катма.

"2024 рік показав неприємну динаміку, що великий капітал виїжджає з країни. Багатші українці виїжджають за кордон або ж виводять кошти, купують нерухомість вже за межами України. Бюджетний сегмент не може виїхати за кордон і тому основний інтерес змістився на дешеві будинки", - наголосив директор агентства.

Ціни на приватні будинки у Київській області у листопаді 2024

Оскільки у 2024 році гаманець на купівлю об'єктів зменшився, відповідно, до цього підлаштовуються і об'єкти по вартості, пояснив Олександр Крикніцький.

Ціни на приватні будинки у Київській області, як і зазвичай, залежать не тільки від типу житла, наближення до природи, рекреаційної складової, а й від відстані до столиці.

У Києво-Святошинському районі у 20-кілометровій смузі ціни майже однакові - $100-300 тис. за об'єкт. Проте в Броварському, Вишгородському, Бориспольському районах на ціні позначається кожен кілометр.

Водночас є такі локації, за 40 км від Києва, де ціна в котеджному містечку коштує дорожче, ніж в 10-кілометровій смузі від столиці - $10 тис за сотку. На це впливає цікава рекреаційна локація.

"Також є села, де різниця в цінах за сотку відрізняється у п'ять-десять разів, залежно від типу будинку, хоча відстань між ділянками може бути не більше трьох кілометрів. У одному випадку це $1-1,5 тис., у іншому $10-15 тис. Проте говорити, що середня вартість сотки $7,5 тис. - не зовсім коректно", - пояснює експерт.

За даними маркетплейсу OLX Нерухомість, приватний будинок в Україні в середньому коштує 3,1 млн грн, найвищу середню вартість демонструє столичний регіон - 10 млн грн у Київській області.

У жовтні 2023 року у селах довкола Києва продавалось 3880 будинків. Медіанна вартість становила 6,18 млн гривень. У жовтні цього року медіанна вартість зросла – до 6,51 млн гривень. Найдорожчі будинки, як і зазвичай, розташовані у зоні за 20 кілометрів від Києва.

Середні ціни на маркетплейсі у селах в 20-кілометровій зоні неподалік столиці виглядають наступним чином:

Богуслав - 740 тис. грн,

Ковалівка - 990 тис. грн,

Сухолуччя - 1,8 млн грн,

Демидів - 1,8 млн грн,

Святопетрівське - 3,8 млн грн,

Хотів - 4,8 млн грн,

Крюковщина - 4,9 млн грн,

Козин - 39 млн грн.

Ринок заміської нерухомості: прогноз на 2025 рік

Ситуація на надчутливому ринку заміської нерухомості повністю залежить від ситуації на фронті та економічної стабільності в країні.

"Наступного року побачимо: якщо буде фінансування державних іпотечних програм і загалом працюватиме ринок нерухомості, це дасть стимул і для купівлі приватного житла за містом", - наголошує директор агентства "Старгород".

Крикніцький прогнозує, що якщо обставини на фронті погіршуватимуться, швидше за все ціни на заміську нерухомість довкола столиці впадуть ще більше.

Як раніше писало Delo.ua, в Україні можна купити нерухомість у 701 котеджному містечку - це більше, аніж до 24 лютого 2022-го, коли продавався 681 проєкт. Водночас 150 об'єктів усе ще залишаються закритими станом на квітень 2024-го.

Понад 300 об'єктів котеджного будівництва стартувало під час війни, 57 з них вже повністю розпродані.