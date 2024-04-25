В Україні продається більше котеджних містечок, ніж до війни

Понад 300 об'єктів котеджного будівництва стартувало під час війни, 57 з них вже повністю розпродані.

В Україні можна купити нерухомість у 701 котеджному містечку - це більше, аніж до 24 лютого 2022-го, коли продавався 681 проєкт.

Водночас 150 об'єктів усе ще залишаються закритими станом на квітень 2024-го, свідчить статистика ЛУН.

Після початку вторгнення РФ котеджний ринок почав відновлюватись вже у червні 2022, коли відкрились продажі у 44 проєктах (7% від довоєнного показника). Проте на сьогодні пропозиція відновилась на до 75%, водночас 25% залишаються замороженими протягом останніх двох років.

Топ-5 регіонів за кількістю котеджних містечок:

Київ та область – 55%;

Львівська область – 12;

Івано-Франківська – 7%;

Закарпатська – 5%;

Дніпропетровська – 3%.

У той же час у Київській області відновлюється ринок повільніше - 75% з усіх комплексів у продажу, у Львівській області - 90%.

Структура заміського ринку нерухомості України за типом майна виглядає наступним чином:

40% - таунхауси;

30% - котеджні містечка;

20% - змішана модель;

7% - дуплекси;

1% - земельні ділянки у межах комплексів.

Як зауважив Business developer ЛУН Олександр Андросович під час онлайн-зустрічі RED Community, присвяченій заміській нерухомості, за понад два роки війни 213 котеджних містечок повністю завершили продажі. У трійці лідерів - Київ та область (86 котеджних містечок), далі Львівщина (42) та Івано-Франківщина (31 об'єкт).

213 котеджних містечок

За час війни повністю продались

«Питома вага Києва дає підстави вважати, що саме столичний регіон задає тон і впливає на увесь ринок котеджної забудови», - наголосив Андросович.

Інфографіка: ЛУН

Щодо нових проєктів, які почали будуватись вже в умовах воєнного стану, їх понад три сотні. Найбільше у Києві та області, далі Львівщина, Івано-Франківщина. Із цих 302 котеджних проєктів 57 були збудовані і розпродані вже за час війни.

Загалом, за даними держстату, за 2023 рік загальна площа одноквартиних будинків зросла на 25% порівняно з 2022-м. "Це зростання зумовлене активним будівництвом котеджних містечок. Вона також включає і приватне будівництво", - наголосив Олександр Андросович .

Інфографіка: ЛУН

За словами експерта, ситуація з об'ємами житла на заміському ринку нерухомості у 2023му була кращою, аніж в багатоквартирних будинках, де минулого року збудували менше житла, ніж у 2022-му.

У 2023 році будівельні компанії ввели в експлуатацію 89,2 тис. квартир - це на 3,5% менше, ніж 2022 року, свідчать дані Державна служба статистики.