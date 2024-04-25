В Украине продается больше коттеджных городков, чем до войны

Более 300 объектов коттеджного строительства стартовало во время войны, 57 из них уже полностью распроданы.

В Украине можно купить недвижимость в 701 коттеджном городке – это больше, чем до 24 февраля 2022-го, когда продавался 681 проект.

В то же время 150 объектов все еще остаются закрытыми на апрель 2024-го, свидетельствует статистика ЛУН.

После начала вторжения РФ коттеджный рынок начал восстанавливаться уже в июне 2022 г., когда открылись продажи в 44 проектах (7% от довоенного показателя). Однако на сегодняшний день предложение возобновилось на 75%, в то же время 25% остаются замороженными в течение последних двух лет.

Топ-5 регионов по количеству коттеджных городков:

Киев и область – 55%;

Львовская область – 12;

Ивано-Франковская – 7%;

Закарпатская – 5%;

Днепропетровская – 3%.

Тем не менее в Киевской области восстанавливается рынок медленнее – 75% из всех комплексов в продаже, когда во Львовской области – 90%.

Структура загородного рынка недвижимости Украины по типу имущества выглядит следующим образом:

40% – таунхаусы;

30% – коттеджные городки;

20% – смешанная модель;

7% - дуплексы;

1% – земельные участки в пределах комплексов.

Как отметил Business developer ЛУН Александр Андросович во время онлайн-встречи RED Community, посвященной загородной недвижимости, за более чем два года войны 213 коттеджных городков полностью завершили продажи. В тройке лидеров – Киев и область (86 коттеджных городков), далее Львовщина (42) и Ивано-Франковская (31 объект).

213 коттеджных городков

За время войны в Украине полностью продались

"Удельный вес Киева дает основания считать, что именно столичный регион задает тон и влияет на весь рынок коттеджной застройки", - подчеркнул Андросович.

Инфографика: ЛУН

Относительно новых проектов, которые начали строиться уже в условиях военного положения, их более трехсот. Больше всего в Киеве и области, дальше Львовщина, Ивано-Франковщина. Из этих 302 коттеджных проектов 57 были построены и распроданы уже за время войны.

В целом, по данным госстата, за 2023 год общая площадь одноквартиных домов выросла на 25% по сравнению с 2022 годом. "Этот рост обусловлен активным строительством коттеджных городков. Она также включает и частное строительство", - подчеркнул Александр Андросович.

Инфографика: ЛУН

По словам эксперта, ситуация с объемами жилья на загородном рынке недвижимости в 2023-м была лучше, чем в многоквартирных домах, где в прошлом году построили меньше жилья, чем в 2022-м.

В 2023 году строительные компании ввели в эксплуатацию 89,2 тыс. квартир – это на 3,5% меньше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Государственная служба статистики.