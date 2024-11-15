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В топ-5 городах Украины с самым дорогим жильем появились неожиданные игроки
Несмотря на войну, недвижимость в Киеве и близлежащих городах и селах остается одной из самых дорогих в Украине. Однако в последние два года столицу уверенно обгоняют другие областные центры.
Киев попадает во все рейтинги по ценам на жилье, несмотря на падение стоимости квартир. На западе страны стоимость жилья выросла существенно еще в 2023 году, в больших городах с востока квартиры подешевели как на первичном, так и на вторичном рынках.
По данным ЛУН, в начале ноября топ-5 городов с самым дорогим жильем в Украине выглядит следующим образом: Львов с медианной ценой $1350 за кв.метр, Киев – $1300, Ужгород – $1200, Днепр – $1000, Винница – $860 за квадрат.
По данным другого маркетплейса OLX Недвижимость, топ-5 населенных пунктов Украины с самой дорогой стоимостью днокомнатных квартир в новостройках, в ноябре 2025 года выглядит следующим образом.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Львов – медианная стоимость однокомнатной квартиры – 2,78 млн гривен ($67 300);
- Ужгород – 2,68 млн гривен ($64 880),
- Киев – 2,55 млн гривен ($61 700),
- Ровно – 2,28 млн гривен ($55 200),
- Днепр – 2,18 млн гривен ($52 800).
На вторичном рынке цены на однокомнатные квартиры составили другую пятерку:
- Киев – 2,8 млн гривен ($67 800),
- Софиевская Борщаговка — 2,22 млн гривен ($53 700),
- Львов – 2,06 млн гривен ($49 900),
- Ирпень – 1,77 млн гривен ($42 800),
- Винница – 1,69 млн гривен ($40 900).
Рейтинг локаций сценами на частные дома смотрится совсем по-другому. Самые дорогие города тяготеют к столице. Четыре из пяти призовых мест занимают населенные пункты Киевской области.
- Козин – медианная стоимость дома 39,1 млн гривен ($946 600),
- Ходосовка — 12,7 млн гривен ($293 000),
- Киев – 8,2 млн гривен ($198 500),
- Гатное – 6,81 млн гривен ($164 600),
- Львов – 6,77 млн гривен ($163 000).