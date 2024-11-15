В топ-5 городах Украины с самым дорогим жильем появились неожиданные игроки

Несмотря на войну, недвижимость в Киеве и близлежащих городах и селах остается одной из самых дорогих в Украине. Однако в последние два года столицу уверенно обгоняют другие областные центры.

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Киев попадает во все рейтинги по ценам на жилье, несмотря на падение стоимости квартир. На западе страны стоимость жилья выросла существенно еще в 2023 году, в больших городах с востока квартиры подешевели как на первичном, так и на вторичном рынках.

По данным ЛУН, в начале ноября топ-5 городов с самым дорогим жильем в Украине выглядит следующим образом: Львов с медианной ценой $1350 за кв.метр, Киев – $1300, Ужгород – $1200, Днепр – $1000, Винница – $860 за квадрат.

Самые дорогие города Украины по цене квартир. Инфографика: ЛУН

По данным другого маркетплейса OLX Недвижимость, топ-5 населенных пунктов Украины с самой дорогой стоимостью днокомнатных квартир в новостройках, в ноябре 2025 года выглядит следующим образом.

Львов – медианная стоимость однокомнатной квартиры – 2,78 млн гривен ($67 300);

– медианная стоимость однокомнатной квартиры – 2,78 млн гривен ($67 300); Ужгород – 2,68 млн гривен ($64 880),

– 2,68 млн гривен ($64 880), Киев – 2,55 млн гривен ($61 700),

– 2,55 млн гривен ($61 700), Ровно – 2,28 млн гривен ($55 200),

– 2,28 млн гривен ($55 200), Днепр – 2,18 млн гривен ($52 800).

На вторичном рынке цены на однокомнатные квартиры составили другую пятерку:

Киев – 2,8 млн гривен ($67 800),

– 2,8 млн гривен ($67 800), Софиевская Борщаговка — 2,22 млн гривен ($53 700),

— 2,22 млн гривен ($53 700), Львов – 2,06 млн гривен ($49 900),

– 2,06 млн гривен ($49 900), Ирпень – 1,77 млн гривен ($42 800),

– 1,77 млн гривен ($42 800), Винница – 1,69 млн гривен ($40 900).

Рейтинг локаций сценами на частные дома смотрится совсем по-другому. Самые дорогие города тяготеют к столице. Четыре из пяти призовых мест занимают населенные пункты Киевской области.