Цены на квартиры на западе Украины опять пошли вверх

Купля-продажа жилья в Украине последний год не отличается сверхвысокой активностью. Однако несколько регионов выделяются из общего тренда.

За последний месяц наибольший рост цен на квартиры на вторичном рынке зафиксирован в Закарпатской (+9%) и Ровенской (+10%) областях.

Как свидетельствуют данные аналитики DIM.RIA, в целом цена продажи однокомнатной квартиры в октябре колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за октябрь 2023 г. она преимущественно росла.

Городом с самым дорогим жильем остается Киев: в октябре владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $83,7 тыс. Стоимость жилья за последний месяц здесь не претерпела изменений.

Как обычно, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры $133,9 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, $43,8 тыс.

В пятерке дорогих регионов, кроме столицы, также фигурирует Львовская ($71 тыс.), Закарпатская ($66 тыс.), Волынская ($54 тыс.) и Ивано-Франковская области ($52 тыс.).

Цены на первичном рынке жилья в ноябре 2024 года.

На первичном рынке цены на квартиры растут в регионах, отдаленных от линии боевых действий, больше всего в Кировоградской, Волынской и Ивано-Франковской областях (11 – 20%). Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 330 за кв. метр.

В октябре в Украине сдали в эксплуатацию 11 новостроек на 25 секций, из них две новостройки в Киеве и четыре в Киевской области.