Ціни на квартири на заході України знову пішли вгору

Купівля-продаж житла в Україні останній рік не відзначається надвисокою активністю. Проте кілька регіонів вирізняються із загального тренду.

За останній місяць найбільше зростання цін на квартири на вторинному ринку зафіксоване у Закарпатській (+9%) та Рівненській (+10%) областях.

Як свідчать дані аналітики DIM.RIA, загалом ціна продажу однокімнатної квартири в жовтні коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за жовтень 2023 року вона переважно зростала.

Містом з найдорожчим житлом лишається Київ: у жовтні власники пропонували покупцям заплатити за однокімнатну квартиру у середньому $83,7 тис. Вартість житла за останній місяць тут не зазнала змін.

Як і зазвичай, найдорожчим залишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $133,9 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, $43,8 тис.

У п'ятірці дорогих регіонів, окрім столиці, також фігурує Львівська ($71 тис.), Закарпатська ($66 тис.), Волинська ($54 тис.) та Івано-Франківська області ($52 тис.).

Ціни на первинному ринку житла у листопаді 2024

На первинному ринку ціни на квартири зростають у регіонах, віддалених від лінії бойових дій, найбільше — у Кіровоградській, Волинській та Івано- Франківській областях (11 – 20%). Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою ціною $1 330 за кв. метр.

У жовтні в Україні здали в експлуатацію 11 новобудов на 25 секцій, з них дві новобудови у Києві та чотири у Київській області.