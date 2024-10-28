Квартири у новобудовах дорожчають попри відсутність покупців

Ціни на квартири у новобудовах продовжують зростати майже у всіх регіонах України.



Первинний ринок нерухомості переживає найбільш турбулентні часи за всю історію незалежної України. Особливо це стосується регіонів, наближених до фронту. Утім, майже всі області в тій чи іншій мірі страждають від тривог та обстрілів, є складнощі з логістикою, дефіцитом робочих кадрів.



Попит на первинному ринку: віддаємо перевагу вторинці

Втім ключова проблема ринку залишається падіння попиту: українці відкладають покупку житла до перемоги, якщо в цьому немає крайньої необхідності. Окрім того, покупці під час війни віддають перевагу вторинному ринку або майже зданому в експлуатацію житлу.

Як повідомлялось у вересні, у новобудовах удвічі впав попит на житло через ракетні обстріли.

Попри відновлення будівництва, на ринку усе ще спостерігається "відносно слабкий попит та мінімальна динаміка цін", розповів в коментарі Delo.ua Володимир Даниленко, засновник ІТ-компанії M4U, яка спеціалізується на рішеннях для будівельної галузі.

За його словами, у вересні ринок не приніс покращень, на які так очікували забудовники. Після липневих обстрілів, відключень електроенергії та ракетного терору наприкінці серпня багато хто сподівався на повернення відкладеного попиту.

"Чи то нові податкові ініціативи, чи очікування важкої осені та зими — щось завадило ринку повернути клієнтів, які відклали свої наміри щодо купівлі житла", - наголосив Даниленко.

Де в Україні найдорожчі квартири у новобудовах

Тим не менш, первинка за останні пів року майже в кожному регіоні України зросла в ціні. Також у півтора рази зросли темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком.

За даними аналітиків ЛУН, найдорожчим містом у країні для первинного ринку залишається Львів. Більше того, за останні пів року вартість квадратного метра там зросла на 6%, і сьогодні в середньому становить 57 000 грн за квадратний метр.

Київ з цінами на первинку за останні пів року виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу, поступившись Львову. Медіанна вартість квадратного метра тут складає 54 000 грн.

Проте найбільше зростання цін за 6 місяців показав Ужгород – 13%. Вартість квадратного метра первинки тут становить 49 000 грн. Таким чином найменший обласний центр в Україні – Ужгород – на третьому місці за вартістю житла в країні. Станом на зараз у місті продається 71 черга житлових комплексів, тоді як у Києві 341. За даними міського голови, за час війни чисельність населення в Ужгороді збільшилася на 35%. Це і є причиною будівельного буму та різкого збільшення ціни на первинці, наголошують аналітики ЛУН.

Інфографіка: ЛУН

Ціни в Дніпрі також зросли на 6% за 6 місяців. Дніпро все ще залишається містом-хабом для внутрішньо переміщених осіб із прифронтових регіонів. У середньому квадратний метр на первинці тут становить 45 000 грн.

Динаміка ціни на квартири у новобудовах у жовтні 2024

Втім, інші міста, наближені до лінії фронту, дешевшають. Ймовірна причина цього – гірша економічна ситуація в регіоні, менша кількість робочих місць, що робить їх менш привабливими як для релокації, так і для інтенсивного будівництва нового житла. Наприклад, вартість первинки в Запоріжжі знизилася на 11% за останні 6 місяців і становить 26 000 грн за квадратний метр, що майже вдвічі менше, ніж в Ужгороді і однаково з ціною в Сумах.

Рейтинг міст за ціною на первинці у жовтні 2024 року, за даними ЛУН, виглядає наступним чином:

Львів — 57 000 грн (+6%)

Київ — 54 000 грн (+10%)

Ужгород — 49 000 грн (+13%)

Дніпро — 45 000 грн (+6%)

Вінниця — 41 000 грн (+11%)

Кропивницький — 41 000 грн (-6%)

Одеса — 40 000 грн (+5%)

Чернівці — 40 000 грн (+8%)

Полтава — 34 000 грн (+3%)

Івано-Франківськ — 34 000 грн (+10%)

Рівне — 37 000 грн (+12%)

Луцьк — 37 000 грн (+11%)

Житомир — 30 000 грн (+4%)

Черкаси — 30 000 грн (+9%)

Харків — 29 000 грн (+4%)

Тернопіль — 29 000 грн (+4%)

Чернігів — 29 000 грн (+1%)

Миколаїв — 28 000 грн (+4%)

Хмельницький — 27 000 грн (+7%)

Суми — 26 000 грн (без змін)

Запоріжжя — 26 000 грн (-11%)

Втім, за даними іншого маркетплейсу - M2bomber - Київ та Львів вийшли у жовтні 2024 на один рівень цін. У Києві - $1255 за квадратний метр, у Львові на долар менше - $1254.